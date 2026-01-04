شهيدان بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان: الاحتلال يعلن استهداف عنصر بحزب الله في الجميجمة

ذكرت مصادر محلية، أن "غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت على منطقة عين المزراب جنوبي لبنان"، فيما أفادت مصادر أُخرى بأنّ "الغارة الإسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة تبنين".

استشهد شخصان بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، اليوم الأحد، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ أنه استهدف عنصرا بحزب الله جنوبيّ البلاد، وذلك في مواصلة لخروقاته المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، "باستشهاد شخصين، جرّاء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة بطريق يقع بين بلدتي خربة سلم والجميجمة بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان".

وقبل ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن "غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت على منطقة عين المزراب جنوبي لبنان"، فيما أفادت مصادر أُخرى بأنّ "الغارة الإسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة تبنين".

وفي بيان مقتضب، قال جيش الاحتلال إنه "شنّ قبل قليل، هجوما على (عنصر) من حزب الله في منطقة الجميجمة جنوبيّ لبنان".

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد، وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان الاتفاق أواخرتشرين الثاني/ نوفمبر2024، أكثر من 10 آلاف خرق للاتفاق، وفق "يونيفيل"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار ماديّ هائل.

ولا تزال إسرائيل تخرق الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.