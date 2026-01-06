سورية: قتلى وجرحى بقصف "قسد" في حلب والجيش يرد باستهداف مصادر النيران

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 15 آخرين من جراء قصف نفذته قوات سورية الديمقراطية "قسد" لأحياء سكنية وموقع للجيش السوري في مدينة حلب.

أثناء نقل جثامين القتلى من أحد المواقع المستهدفة في حلب (سانا)

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون من جراء قصف لقوات سورية الديمقراطية "قسد" استهدف موقعا للجيش السوري وأحياء سكنية ملاصقة للأحياء التي تسيطر عليها في مدينة حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، عن قتيل و5 مصابين من جراء استهداف موقع للجيش في محيط حي الشيخ مقصود، بالإضافة إلى 3 قتلى وأكثر من 12 إصابة وتسجيل دمار كبير في ممتلكات الأهالي من جراء استهداف عدة أحياء؛ كما أفادت باستهداف مستشفى زاهي أزرق التابع لمديرية صحة حلب في حي بستان الباشا.

واتهمت قوات سورية الديمقراطية قبل ظهر الثلاثاء "الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع"، بأنها "استهدفت بطائرة استطلاع حي الشيخ مقصود" في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل "مواطن من سكان الحي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وفي وقت لاحق، أفادت بارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة بينهم امرأتان نتيجة "القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي شنّته فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".

وقالت وزارة الدفاع، إنه "لليوم الثالث على التوالي يستمر تنظيم ’قسد’ بتصعيده ضد مواقع الجيش والأهالي في محافظة حلب"، مضيفة أن "الجيش استهدف مصادر نيران ’قسد’ ومصادر إطلاق طائراتها المسيّرة، وتمكن من تحييد عدد منها بالإضافة لمستودع ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "قسد" تثبت مجددا أنها لا تعترف باتفاق العاشر من آذار/ مارس 2025، وتحاول إفشاله وجر الجيش لمعركة مفتوحة تحدد ميدانها هي.

وبحسب إعلام سوري، فإن اشتباكات وقعت بين عناصر قوات الأمن السورية وعناصر "قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

فيما رصدت حركة نزوح لمدنيين من الأحياء المحيطة بحي الشيخ مقصود والأشرفية، هربا من القصف والاشتباكات.

يأتي ذلك بعد أن عقدت أول من أمس الإثنين اجتماعات بين مسؤولين حكوميين وقيادات من "قسد" بحضور قائدها العام مظلوم عبدي، والتي لم تسفر عن نتائج ملموسة من شأنها تسريع تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس على أرض الواقع؛ وفق مصدر حكومي مطلع.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقع اتفاق 10 آذار/ مارس مع عبدي ويتضمن الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وكان من المقرر أن يُستكمل تنفيذه بحلول نهاية عام 2025.