مصابان أحدهما بحالة خطيرة بجريمة إطلاق نار عند مفرق البروة

أُصيب شخصان من بيت جن وعكّا بجراح، ووُصفت إصابة أحدهما بالخطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت عند مفرق البروة (أحيهود)، القريب من كفر ياسيف، مساء الأربعاء.

وقال الطاقم الطبيّ "حيان"، إن "طاقما (تابعا له) للعلاج المكثّف، يقدم العلاج لمصاب من إطلاق نار"، مشيرا إلى أن "الإصابة وصفت بالحرجة".

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا، بعد تلقيها بلاغًا عن إطلاق نار على سيارة قرب تقاطع ’أحيهود’"، مشيرة إلى أن "البلاغ أفاد بإصابة شخصين خلال الحدث (الجريمة)".

وذكرت الشرطة أنه "بحسب مسؤولين طبيين، تم إجلاء أحدهما بحالة حرجة، والآخر بحالة طفيفة".

وأضافت أن "قواتها تتواجد في موقع الحدث، حيث تُجري عمليات تفتيش وجمع الأدلة، فيما لا تزال ملابسات الحدث قيد التحقيق".

هذا، وقال المركز الطبي للجليل في نهريا، إنه استقبل "مصابين بطلقات نارية من مفترق ’أحيهود’"، مشيرا إلى أن "أحدهما شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من بيت جن، ةقد وصل بحالة خطيرة، وأُدخل إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات التصويرية".

أما "المصاب الثاني، فهو رجل يبلغ من العمر 43 عامًا من عكا، ووُصفت حالته بأنها تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، وأُدخل كذلك إلى قسم الطوارئ، لتلقي العلاج"، وفق المشفى.

يأتي ذلك فيما قُتل ثلاثة أشخاص في مدينة شفاعمرو وطالب طب من قرية عرعرة النقب في جريمتي قتل مروعتين، ارتُكبتا في وقت سابق، الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 11 خلال أسبوع واحد من العام الجديد.

11 قتيلا خلال أسبوع وتصاعُد مخيف للجريمة في المجتمع العربي

وتتواصل جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع العربي بوتيرة متصاعدة، إذ سجلت منذ بداية العام الجاري، وخلال أقل من أسبوع، 11 جريمة قتل، في مؤشر خطير على تفاقم الظاهرة.

وإلى جانب ضحايا جريمة اليوم من بير المكسور وشفاعمرو، قُتل طالب الطب محمود جاسر أبو عرار من عرعرة النقب، والشاب عدي صقر أبو عمار من اللقية، إضافة إلى الشاب بكر محمود ياسين، وهو في الثلاثينات من عمره، وقد قُتل من جرّاء إطلاق نار في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، مساء السبت الماضي.

كما قُتل أب وابنه من بلدة طرعان، هما أدهم نظيم نصار (39 عاما) وابنه نظيم (16 عاما)، في جريمة ارتُكبت في الناصرة، الإثنين الماضي، إلى جانب مقتل الشاب محمود غاوي (30 عاما) في كفر قرع.

وتوفي الشاب عبد الرحمن عماد العبرة من الرملة مطلع العام، متأثرًا بإصابته في جريمة طعن وقعت قبل نحو أسبوعين.

كما أعلن الأطباء في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، في الرابع من الشهر الجاري، وفاة المسن محمد موسى خوالد (70 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في جريمة إطلاق نار بقرية عرب الخوالد قرب حيفا، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتظهر المعطيات أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل تقع في المجتمع العربي، دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع والحلول المؤسسية.

كما شهد العام الماضي أعلى عدد من جرائم قتل النساء، بواقع 23 جريمة، إضافة إلى 12 جريمة قتل لقاصرين دون سن الثامنة عشرة، فضلا عن ضحايا سقطوا برصاص طائش أو جراء أخطاء قاتلة، أو خلال تدخلات للشرطة، في مشهد يومي يعكس اتساع دائرة العنف وفوضى السلاح.