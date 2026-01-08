مقتل شاب من دالية الكرمل برصاص جندي على شارع 6 شرق حيفا

أطلق جندي إسرائيلي النار على شاب من دالية الكرمل إثر جدال نشب بينهما على شارع 6 قرب محور طرق "عين توت"، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، من بلدة دالية الكرمل برصاص جندي إسرائيلي إثر جدال نشب بينهما في شارع 6، مساء الخميس.

وفي التفاصيل، فإن الضحية تعرض لإطلاق نار بينما كان يقود مركبته على شارع 6 قرب محور طرق "عين توت"، وقد نقل إلى الطاقم الطبي عند مفرق "الياغور" قرب حيفا.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، الذي عانى من عيارات نارية اخترقت جسده ووصفت حالته بالحرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال البراميديك أحمد زيدان ومضمد آخر، إنه "نقل إلينا شاب بواسطة سيارة وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو نفس وعانى من إصابات خطيرة في جسده، وقد وقدمنا له علاجات أولية منقذة للحياة تضمنت عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وذكرت أن "الخلفية جنائية"، وقامت باعتقال الجندي.