مصرع شاب في حادث دراجة نارية قرب بير المكسور

أسفر حادث انزلاق دراجة نارية وقع على شارع 79 قرب بلدة بير المكسور عن مصرع شاب بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه جراء حادث نجم عن انزلاق دراجة نارية على شارع 79 قرب بلدة بير المكسور بمنطقة الجليل، ليل الخميس – الجمعة.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وقال المضمدان نور الدين غدير ومحمد شناوي، إن "المصاب كان على بعد 25 مترا من الدراجة النارية وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وعانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده. أجرينا له الفحوص الطبية إلا أننا اضطررنا لإعلان وفاته إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة".

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 3 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام 2026، فيما سجل العام الماضي 2025 مصرع 455 شخصا بينهم 153 مواطنا عربيا جراء حوادث الطرق.