المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يحلّ نفسه: لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله بظل المستجدات

الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، يعلن حلّ المجلس، ويقول إنّ القرار "جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة"، وأن "قرار حل المجلس جاء بعد تداعيات أثرت على وحدة الصف الجنوبي".

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته ومكاتبه في الداخل والخارج، بحسب ما أعلن أمينه العامّ، اليوم الجمعة، عادّا أنه "لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة"، فيما نفى ذلك الناطق باسم "الانتقالي" من أبو ظبي.

وأثناء إعلان الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عبد الرحمن الصبيحي، حلّ المجلس وكافة هيئاته وأجهزته ومكاتبه في الداخل والخارج، من الرياض، أشاد "بما صدر من السعودية من إجراءات وحلول تلبي احتياجات أبناء الجنوب".

وذكر أن "قرار حل المجلس، جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة".

وأضاف أن "قرار حل المجلس جاء بعد تداعيات أثرت على وحدة الصف الجنوبي".

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي "أبناء الجنوب جميعهم إلى استشعار المسؤولية، والعمل على تحقيق تطلعات أبناء الجنوب".

وقال الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي: "لم نشارك في قرار العملية في حضرموت والمهرة التي أضرت بالقضية الجنوبية".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت حرصا على مستقبل قضية الجنوب، وصونا للسلم والأمن في الجنوب، ودول الجوار".

وذكر أن "المجلس أسس لخدمة قضية شعب الجنوب، وتمثيل تطلعاته، وليس كوسيلة للسلطة أو الإقصاء".

وقال إن "استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل المستجدات الراهنة".

ووصل الصبيحي مع وفد يضمّ أكثر من خمسين عضوا من المجلس الانتقالي إلى الرياض الأربعاء للمشاركة في حوار حول مستقبل جنوب اليمن بعد مواجهات دامية بين فريقه المدعوم من الإمارات والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض.

واتّهم مسؤولون في المجلس السعودية باحتجازهم "تعسفيا".

وتعليقا على الإعلان، قال الناطق باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، الموجود في أبو ظبي إنه "خبر مثير للسخرية".

وذكر التميمي أن هذا الحلّ "ليس حقيقيا"، مضيفا "فقدنا الاتصال بوفدنا المفاوض في الرياض منذ وصوله إليها"، بحسب ما نقلت عن وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتابع أن القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي "لا يمكن اتخاذها إلا من المجلس بكامل هيئاته، وبرئاسة الرئيس"، مضيفا: "سيتمّ ذلك فور الإفراج عن الوفد الموجود في الرياض".

ورحّب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، بالقرار الذي وصفه بالـ"شجاع". وأضاف أن "قرار القيادات الجنوبية بحلّ الانتقالي يوضح الحرص على القضية الجنوبية".

واستُدعي وفد الانفصاليين إلى الرياض، بعد خسارة عسكرية واضحة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.

ويأتي ذلك عقب إعلان التحالف في اليمن بقيادة السعودية، صباح الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، هرب من عدن بحرا إلى الإقليم الانفصالي في الصومال المسمى "أرض الصومال"، ثم إلى الإمارات جوا.

وتعليقا على ذلك، أوضحت إدارة الهجرة والجنسية الصومالية، أنها شرعت بالتنسيق مع السلطات الوطنية المختصة في "إجراءات تحقق عاجلة لتحديد مدى صحة التقارير"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه السعودية، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تقدم العليمي بطلب إلى الرياض لاستضافة المؤتمر، الأمر الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.

وجاءت الدعوة لمؤتمر الحوار الجنوبي عقب استعادة القوات الحكومية السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي رفض دعوات محلية وإقليمية ودولية للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وكان المجلس الانتقالي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.