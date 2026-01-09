غارات شرقي وجنوبي لبنان: الاحتلال يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في "عدة مناطق"

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، نفّذ اليوم، سلسلة غارات جوية، مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح، جنوبيّ لبنان.

شنّ الجيش الإسرائيليّ، سلسلة غارات، استهدفت جنوبيّ وشرقيّ لبنان، اليوم الجمعة، فيما أعلن جيش الاحتلال، مهاجمة أهداف لحزب الله في مناطق عدّة في لبنان، وذلك في مواصلة لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان مقتضب، إنه "يشن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان".

يأتي ذلك في تواصل للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، نفّذ اليوم، سلسلة غارات جوية، مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرفيلا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح، جنوبيّ لبنان.

وأضافت أن "الطيران الإسرائيلي أغار على واد بين دير الزهراني وحومين الفوقا، فيما شن غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي الريحان وسجد بمنطقة جزين".

بينما ذكرت وسائل إعلام عديدة، أن سلسلة من الغارات الإسرائيليّة، استهدفت جنوب وشرق لبنان.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تنفّذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان، وبخاصة جنوبيّ البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوّله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق وقف إطلاق النار الذي تواصل تل أبيب خرقه.

وعمدت إسرائيل إلى خرق الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان ("يونيفيل")، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.