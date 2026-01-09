المرشد الإيراني خامنئي: أدعو الإيرانيين للحفاظ على وحدتهم وعلى ترامب التركيز على مشاكل بلاده

في ثاني كلمة له منذ بدء الاحتجاجات، ذكر خامنئي أن يدي ترامب "ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إِشارة ضمنية إلى ضحايا الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو، وساندتها فيها الولايات المتحدة.

دعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الجمعة، الإيرانيين إلى "الحفاظ على وحدتهم"، فيما قال إنّ على الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، "التركيز على مشاكل بلاده".

جاء ذلك في خطاب ألقاه المرشد الإيرانيّ، اليوم، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الآخذة في الاتساع، والتي دخلت يومها الـ13 في البلاد، وسط مواجهات في مناطق عدة بالبلاد.

وقال المرشد الإيراني الأعلى، خامنئي، إن طهران "لن تتراجع" في مواجهة "المخرّبين" و"مثيري الشغب"، مع اتساق نطاق الاحتجاجات التي تشهدها منذ أسبوعين.

وفي ثاني كلمة له منذ بدء الاحتجاجات، ذكر خامنئي أن يدي ترامب "ملطختان بدماء أكثر من ألف إيراني"، في إِشارة ضمنية إلى ضحايا الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو، وساندتها فيها الولايات المتحدة.

وأكد المرشد في الخطاب الذي بثّه التلفزيون الرسمي، أن ترامب "المتعجرف" سوف "يسقط"، على غرار السلالات الملكية التي حكمت إيران.

احتجاجات ليلية حاشدة

وشهدت شوارع مدن إيرانية تظاهرات حاشدة ليل الخميس - الجمعة، كانت الأكبر منذ اندلاع احتجاجات قبل نحو أسبوعين على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، ردّد المشاركون فيها شعارات سياسية، منها "الموت للديكتاتور" وأضرموا النار في مبانٍ حكومية، في ظل تواصل انقطاع الاتصال بالانترنت، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت الجمعة.

وقالت منظمة "نتبلوكس" التي ترصد الاتصال بالشبكات الرقمية في العالم، إن السلطات الإيرانية فرضت قطعا شاملا منذ مساء الخميس.

وأضافت، اليوم الجمعة، أن طهران "أصبحت الآن غير منفصلة عن الشبكة منذ 12 ساعة"، واضعة ذلك في إطار "محاولة لقمع احتجاجات واسعة النطاق".

وأظهرت مقاطع فيديو حشودا من المتظاهرين في جزء من شارع كاشاني في طهران، والى جانبهم سيارات تطلق أبوابها تأييدا.

وردد المتظاهرون هتافات منها "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الذي يقود البلاد، منذ العام 1989.

وشهدت إيران تحركات مماثلة تخللها ترداد الهتاف ذاته في شارع دولت بشمال طهران، وأنحاء أخرى من العاصمة الإيرانية.

وأظهرت مقاطع أخرى احتجاجات كبيرة في مدن منها تبريز في الشمال الغربي، ومشهد ثاني كبرى مدن البلاد في الشمال الشرق، وكذلك في مناطق بغرب البلاد حيث تتركز الأقلية الكردية.

وبحسب مقاطع تمّ تداولها على الانترنت، أضرم محتجون النار في بهو مقر التلفزيون الرسمي في مدينة أصفهان. كما بدت في مقاطع أخرى ألسنة لهب في مبنى المحافظة في شازند، مركز المحافظة المركزية مع تجمع محتجين خارج المبنى.

في غضون ذلك، دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطاحته "الثورة الإسلامية" عام 1979 والمقيم في الولايات المتحدة، إلى تحركات جديدة ليل الجمعة، بعدما كان دعا الإيرانيين إلى النزول للشوارع، ليل الخميس.

وكانت احتجاجات مساء الخميس الأكبر في إيران، منذ تظاهرات 2022-2023 التي عمّت البلاد إثر وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد في ظلّ عقوبات أميركية ودولية.

وتُشكّل تحديا جديدا للسلطات عقب حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/ يونيو ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النووية والعسكرية والأهداف المدنية، وقُتلت خلالها شخصيات بارزة في النخبة الأمنية وعلماء نوويون.