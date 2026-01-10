الاحتلال يتراجع عن مزاعمه بشأن محاولة تنفيذ عملية: إصابة فلسطيني برصاص قواته بالخليل

أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بمدينة الخليل وأصابته بجروح لم تعرف حجمها، فيما تراجع الاحتلال عن مزاعمه بشأن محاولة تنفيذ عملية دهس لقواته.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل مساء السبت، فيما تراجع الاحتلال عن مزاعمه التي سارع بالإعلان عنها في البداية بشأن محاولة تنفيذ عملية دهس لقواته في المدينة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إلى مكان إصابة الشاب في منطقة خلة حاضور.

قوات الاحتلال تمنع وصول مركبة الإسعاف للشاب المصاب في مدينة الخليل بعد إطلاقها النار عليه بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس



التفاصيل: https://t.co/oCQbnRb35B pic.twitter.com/XLDTY7vZhf — موقع عرب 48 (@arab48website) January 10, 2026

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة في منطقة خلة حاضور شرق الخليل، ما أدى لإصابة مواطن، مضيفة أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه، قبل أن يعتقله.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم.

وادعى الجيش الإسرائيلي، أن قواته أطلقت النار على فلسطيني بينما حاول دهسها، مضيفا أنه "جرى تحييده" من دون وقوع إصابات بين قواته؛ قبل أن يتراجع لاحقا ويقر بأنه "لا أدلة واضحة حول وقوع عملية دهس متعمدة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالتحقيق في ذلك.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "البوابة" وحارة أبو صرة، من دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس وتمركزت عند مدخله، وسط إطلاقها قنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت، فلسطينيا من قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولت على مركبته.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت سوسيا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف من أصحابها: خضر النواجعة، وأحمد جبر النواجعة، كما احتجزت المواطن أحمد النواجعة واعتدت عليه بالضرب، واعتقلت موسى علي النواجعة واستولت على مركبته.

وأضاف أن مستوطنين أطلقوا مواشيهم قرب منازل المواطنين في خربة أم الخير، في حين اقتحم آخرون خربة المركز ونفذوا جولات استفزازية فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى شمال شرق رام الله من بينها كفر مالك والمغير وأبو فلاح، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات ومداهمات.

وتصدى فلسطينيون لهجوم المستوطنين الذين حاولوا اقتحام منطقة الخلة في البلدة، وأجبروهم على الانسحاب من دون أن يبلغ عن إصابات.