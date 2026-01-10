بعد تلقيه اتصالا وخروجه من المنزل: مقتل فتى (16 عاما) في الناصرة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الناصرة عن مقتل الفتى عزمي غريب (16 عاما)، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 14 منذ مطلع العام 2026.

قتل الفتى عزمي غريب (16 عاما) مساء السبت، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي بلال بمدينة الناصرة، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 14 خلال 10 أيام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للمصاب الذي عانى من إصابات حرجة في القسم العلوي من جسده، ثم نقل إلى المستشفى الإيطالي في المدينة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية عزمي غريب

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية تلقى اتصالا هاتفيا من شخص طلب منه الخروج من المنزل، وبعد أن قام بذلك تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى مقتله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يتبع...