رسميّا: ريال مدريد يقيل مدربه تشابي ألونسو ويعيّن أربيلوا خلفا له

بعد يوم واحد من خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر أمام غريمه التقليدي في جدة، أعلنت إدارة النادي رحيل المدرب شابي ألونسو عن منصبه، بعد ثمانية أشهر فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي، وتعيين أربيلوا خلفا له.

أعلن نادي ريال مدريد الإسبانيّ، مساء اليوم الإثنين، رسميًا، إقالة مدربه تشابي ألونسو، بعد ساعات من خسارة لقب كأس السوبر الإسباني، أمام غريمه التقليديّ برشلونة، في المباراة التي أُجريت في السعودية.

وبعد يوم واحد من خسارة ريال مدريد نهائي كأس السوبر، لكرة القدم أمام غريمه التقليدي في جدة، أعلنت إدارة النادي الملكي رحيل المدرب شابي ألونسو عن منصبه، بعد ثمانية أشهر فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الملكي، وتعيين ألفارو أربيلوا خلفا له.

مدرب ريال مدريد المقال من منصبه، ألونسو (Getty Images)

وقال ريال في بيان "بالاتفاق المشترك بين النادي وشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترة توليه تدريب الفريق الأول".

وذكر نادي العاصمة في بيان ثانٍ أن المدافع الإسباني السابق ألفارو أربيلوا، بطل العالم عام 2010 إلى جانب ألونسو، والذي كان يشرف في الآونة الأخيرة على الفريق الرديف، سيتولى القيادة الفنية للفريق الأول.

(Getty Images)

وأضاف البيان: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد، فهو أسطورة النادي، ولطالما جسّد قيمه.. سيبقى ريال مدريد بيته".

وقال:"يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وطاقمه الفني على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".

وكان ألونسو قد تولى قيادة ريال مدريد، في الصيف الماضي، بعد رحيل الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل.

وفاز ألونسو في 24 مباراة من أصل 34 مباراة قاد فيها ريال مدريد، لكن فريقه تعرض لصيحات الاستهجان بعد هزيمته أمام سيلتا فيغو في كانون الأول/ ديسمبر 2025، وهي خسارة دفعت إدارة النادي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مستقبل ألونسو.

وتعرض الفريق لهزيمة ثقيلة بنتيجة 2-5 أمام أتلتيكو مدريد، منافسهم في المدينة، في أيلول/ سبتمبر 2025.

كما تلقى خسارة أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

الريال لم يفتح باب التكهّنات

وفي السياق ذاته، لم يفتح ريال مدريد بابًا للتكهنات وأعلن مباشرة خليفة ألونسو، وهو الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي تولى تدريب فريق كاستيا منذ حزيران/ يونيو 2025، وقضى مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد للشباب منذ عام 2020.

وقاد أربيلوا فريق الناشئين أ في موسم 2020-2021، محققًا لقب الدوري، ثم فريق الشباب أ في موسم 2021-2022، وفريق اليافعين أ من 2022 إلى 2025.

مدرّب ريال مدريد المعيَّن، أربيلوا (Getty Images)

وخلال فترة تدريبه لفريق اليافعين أ، حقق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023 وهي الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقب الدوري في موسم 2024-2025.

أما في ما يتعلّق بمسيرته كلاعب، كان ألفارو أربيلوا جزءًا من ريال مدريد خلال إحدى أنجح فتراته في تاريخه، حيث ارتدى قميص النادي بين عامي 2009 و2016، وشارك في 238 مباراة رسمية.

وخلال تلك الفترة، فاز بثمانية ألقاب، هي: لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

أربيلوا (Getty Images)

أما مع المنتخب الإسباني، كان ألفارو أربيلوا جزءًا من حقبة تاريخية، حيث فاز بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وبطولتين أوروبيتين في عامَيّ 2008 و2012)، وقد شارك في 56 مباراة دولية مع إسبانيا.

وتُوج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة السادسة عشرة في تاريخه، بفوز مثير في المباراة النهائية على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية لهدفين، مساء الأحد، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما بعد تفوق شبه كامل للبلوغرانا الذي سيطر على مجريات اللعب وتقدم بالهدف الأول عبر البرازيلي رافينيا، في الدقيقة 36، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور، الكفة لريال مدريد بمجهود فردي في الدقيقة 2+45.

وشهدت الدقائق التالية قمة الإثارة، بعد أن أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي التقدم مجددا لبرشلونة بهدف ثان في الدقيقة 4+45، إلا أن غونزالو غارسيا، نجح في تعديل النتيجة سريعا بعدها بدقيقتين، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.

جانب من المباراة مع برشلونة

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء النادي الملكي نسبيا ليتبادل الفريقان الهجمات، لكن رافينيا نجح في حسم نتيجة الفوز للفريق الكاتالوني، بتسجيل الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقة 1+90 طرد الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب برشلونة، بعد تدخله العنيف على كيليان مبابي الذي شارك في آخر ربع ساعة من المباراة، لتنتهي المباراة بحصول برشلونة على اللقب السادس عشر في السوبر، والثاني تواليا، وكان أيضا على حساب ريال مدريد.