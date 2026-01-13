إدارة ترامب تصنف فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن منظمات "إرهابية"

إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، تصنّف فروع "الإخوان المسلمين" في لبنان ومصر والأردن، منظمات "إرهابية"؛ روبيو: "سنستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب"، على حدّ وصفه.

صنّفت إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، فروع "الإخوان المسلمين" في لبنان ومصر والأردن، منظمات "إرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو: "إجراءاتنا ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم بها فروع الإخوان المسلمين".

وأضاف: "سنستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب"، على حدّ وصفه.

يأتي ذلك فيما كان ترامب قد وقّع في تشرين الثاني/ نوفمبر، أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في أنحاء العالم، "منظمات إرهابية أجنبية".

ونصّ الأمر التنفيذيّ حينها على "إطلاق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

وأشار الأمر التنفيذيّ إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".

وجاء قرار ترامب في أعقاب تصريحات صدرت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، أعلن فيها أن إسرائيل تعمل على "استكمال حظر ما تبقّى" من "الإخوان المسلمين" في البلاد، مشيدا بالرئيس الأميركيّ، الذي يعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.

والجماعة محظورة في بلدان عدة بينها السعودية وأخيرا الأردن، وكذلك مصر التي تشكلت فيها الحركة، وذلك بعدما أطاح الجيش في العام 2013، بالرئيس محمد مرسي، وتولى عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش حينها، الرئاسة.

وفي نيسان/ أبريل، أعلن الأردن حظر كل نشاطات الإخوان المسلمين في البلاد، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها، متهما الجماعة باقتناء سلاح ومحاولة تصنيع متفجرات وصواريخ والتخطيط لزعزعة أمن الدولة.

مصر ترحب بتصنيف الولايات المتحدة "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية"

رحبت القاهرة الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة تصنيف "الإخوان المسلمين" في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة "إرهابية".

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنها تعتبر هذا القرار "خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي".

وأكدت أن "هذا التصنيف الأميركي يعكس صواب ووجاهة الموقف المصري الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكدة "التزام الدولة الراسخ بمواجهة الفكر المتطرف والعنف".