مقتل رجل بإطلاق نار في الخضيرة

قتل رجل (62 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الخضيرة، مساء الثلاثاء.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا رجلا (62 عاما) وهو فاقد للوعي، وعلى الفور لاحظنا أنه يعاني من إصابات اخترقت جسده ونزيفا كبيرا".

وأضافوا "أجرينا تقديرا طبيا أوليا ولاحظنا أنه بلا نبض أو تنفس، إذ قمنا بتقديم عمليات إنعاش متقدمة إلا أنه للأسف كانت الإصابة قاتلة واضطررنا لإعلان وفاته في المكان".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبها بالضلوع في الجريمة، وباشرت التحقيق في ملابساتها وخلفيتها.