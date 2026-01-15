بظلّ التوتّر على خلفية احتجاجات إيران؛ زامير: نعدّل جاهزية الجيش وفقًا لتقييم مدروس للوضع

زامير "تحدث مع القادة والعناصر، وأكد على أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد الفوريّ، لمختلف السيناريوهات في منظومات الدفاع الجويّ"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة لإحباط التهديدات في جميع الجبهات".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، إن الجيش يعدّل جاهزيته "وفقًا لتقييم مدروس للوضع"، وذلك في ظلّ التوتّر في المنطقة، على خلفيّة الاحتجاجات في إيران.

جاء ذلك بحسب ما أورد بيان للجيش الإسرائيليّ، مساء الخميس، مشيرا إلى أن أقوال زامير، جاءت "خلال زيارة أجراها لكتيبة ’آرو’، التابعة لمنظومة الدفاع الجوي، مساء الخميس، برفقة قائد منظومة الدفاع الجوي، وقادة آخرين".

وذكر البيان أن زامير "تفقد خلال الزيارة، جاهزية الكتيبة، وشارك في تدريب لقادة الكتيبة على سيناريو هجوم صاروخي على إسرائيل".

وخلال أقواله خلال الزيارة، قال زامير، إنّ "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد، ونحن نُعدّل جاهزيتنا وفقًا لتقييم مسؤول ومدروس للوضع".

وأضاف أن "سلاح الجوّ، يشكّل جنبًا إلى جنب مع باقي قوات الجيش الإسرائيلي، الحصن المنيع، وضمانة لأمننا".

كما "تحدث رئيس الأركان مع القادة والعناصر، وأكد على أهمية تعزيز الجاهزية والاستعداد الفوريّ، لمختلف السيناريوهات في منظومات الدفاع الجويّ"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة لإحباط التهديدات في جميع الجبهات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أنه يراقب "عن كثب" التطورات الأخيرة، ويجري تقييمات وضع متواصلة، وذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، والحديث عن احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس"، أن رئيس الأركان، إيال زامير، يعقد خلال الأيام الأخيرة جلسات مكثفة لتقدير الموقف" مشددًا على أن الجيش "في حالة متابعة وجاهزية لكل تطور محتمل".