مصرع رجل من معاوية جراء تعرضه للدهس قرب أم الفحم

أسفر حادث دهس وقع على شارع 65 قرب أم الفحم عن مصرع رجل من قرية معاوية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساته.

لقي أحمد عبد اللطيف حبيطي إغبارية (46 عاما) من قرية معاوية، مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس على شارع 65 قرب مفرق البيار القريب من مدينة أم الفحم؛ ليل الخميس – الجمعة.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الفقيد أحمد إغبارية

وقال المضمد يوسف جبارين، إنه "رأينا عابر سبيل على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس ويعاني من إصابات بالغة الخطورة في جسده. أجرينا له فحوصات طبية لكن للأسف لم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يشار إلى أن 11 شخصا بينهم 6 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي 2025 مصرع 459 شخصا بينهم 122 في حوادث دهس.