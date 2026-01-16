الضفة: استشهاد فتى (14 عاما) في المغير والاحتلال يعلن البلدة "منطقة عسكرية مغلقة"

قوات الاحتلال اقتحمت القرية من منطقة الخلايل واندلعت مواجهات في منطقة، أطلقت خلالها الرصاص الحيّ بكثافة صوب الأهالي، ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما)، إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر.

استشهد فتى (14 عاما)، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المغير شرق رام الله في الضفة الغربيّة، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما واسعا للقرية، بعد ذلك، زاعما البحث عن مُطلقي نار وأعلن عن القرية "منطقة عسكرية مغلقة" ومنع الطواقم الصحافية من مغادرتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من منطقة الخلايل واندلعت مواجهات في منطقة، أطلقت خلالها الرصاص الحيّ بكثافة صوب الأهالي، ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد سعد سامي نعسان ( 14 عاما)، إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر.

الشهيد الفتى محمد سعد نعسان

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين، أثناء خروجهم من مسجد المغير الغربي، عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

ويشن المستوطنون بشكل دوريّ، بحماية قوات الاحتلال، هجمات على القرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قوّاته "هرعت، اليوم الجمعة، إلى قرية المغير، إثر ورود بلاغ لاحق يفيد بقيام عدد من (الأشخاص) برشق الإسرائيليين (المستوطنون) بالحجارة، وإشعال إطارات السيارات، وقطع الطريق المؤدي إلى المنطقة. وعند وصول القوات، ورد بلاغ عن إطلاق نار على إسرائيليين. ولم يسفر الحدث عن أي إصابات"، بين قوّاته.

جانب من اقتحام الواسع للجيش الإسرائيلي للمغير شرق رام الله، وتنكيله بالأهالي بعد ادّعائه أن مُستوطنين استُهدفوا بإطلاق نار.



وأضاف أنه "عند وصول القوات إلى المنطقة، رُصد عشرات الأشخاص الذين كانوا يرشقون الحجارة، بالإضافة إلى (الفتى الشهيد) الذي كان يركض نحوهم حاملا حجرا. وردا على ذلك، أطلقت القوات عدة طلقات نارية في الهواء، ثم أطلقت النار عليه وقتلته".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تمشيط المنطقة، وتفرض حواجز وتطويقا لقرية المغير، بهدف القبض على المشتبه بهم في إطلاق النار".

مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم على المغير والاحتلال يعتقل متضامنين أجانب

في السياق، صعّد المستوطنون، اليوم، اعتداءاتهم في المناطق الجنوبية من قرية المغير شرق رام الله، عبر إطلاق النار واقتحام الأراضي الرعوية، بحماية قوات الاحتلال، التي اعتقلت عددا من المتضامنين الأجانب.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، اقتحموا منطقتي الخلايل والخليلة جنوب القرية، وأطلقوا النار في محيطهما، في اعتداء متكرر استهدف الأهالي وممتلكاتهم، تزامنا مع استفزاز واعتداء مباشر من أحد المستوطنين على عائلة فلسطينية في منطقة الخلايل.

وأضافت أن شرطة الاحتلال دفعت بدورية عسكرية من إحدى المستوطنات غلى المنطقة، قبل أن تداهم قوات الاحتلال "عزبة" في المكان، بعد استدعائها من قبل المستوطنين، عقب اعتدائهم على العائلة.

وعزّز جيش الاحتلال وشرطته وجودهما في منطقة الخلايل، واعتقلوا 4 متضامنين أجانب من عزبة أبو همام جنوب القرية، خلال محاولتهم توثيق الاعتداءات ودعم الأهالي.

مستوطنون يسيّجون أراضي الأهالي في خربة المراجم جنوب نابلس

وعمدت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، بوضع سياج حول بعض الأراضي في خربة المراجم التابعة لأراضي بلدة دوما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجموا الأراضي المحاذية لمنازل الأهالي، وشرعوا بوضع سياج على بعضها، بهدف الاستيلاء عليها.

اعتقال 4 أشخاص عقب اعتداء المستوطنين عليهم جنوب الخليل

هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة أشخاص بعد أن نكّلت بهم، عقب اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجموا الرعاة واعتدوا عليهم في منطقة حوارة بمسافر يطا، كما أطلق آخرون قطعان ماشيتهم في محيط منازل الأهالي في "هريبة النبي"، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة، وتحتجز عددا من الأهالي، وتنكل بهم وتعتقل كلا من: الشقيقين محمد ومحمود راشد العدرة، ومحمود رشيد، وأحمد مراد العدرة.

وتصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين، خلال الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق الأهالي وممتلكاتهم بشكل كبير، وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون، 23827 اعتداء بحق السكّان وممتلكاتهم خلال عام 2025، في الضفة الغربية، في ارتفاع قياسي في عدد الاعتداءات المسجَّلة في عام واحد.

وتوزعت الاعتداءات على النحو التالي: 1382 اعتداء على قطاع الأراضي والمزروعات، 16664 اعتداء على قطاع الأفراد، و5398 على قطاع الممتلكات، نفذ منها جيش الاحتلال منفردا 18384 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 4723 اعتداء، في حين تشاركا معا في تنفيذ 720 اعتداء.