بوتين يعرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة مع إيران ويتحدّث مع بزكشيان

الرئيس الروسيّ، بوتين، يعرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة مع إيران؛ الكرملين يعلن إجراء بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني بعد محادثته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

عرض الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساعدة من قِبل موسكو، في الوساطة مع إيران، بحسب ما أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي ونتنيهو، ناقشا، اليوم الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط، وإيران، خلال اتصال هاتفيّ.

وأضاف الكرملين أن بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران، وأكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية، تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

وبعد ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين إن بوتين، سيواصل جهوده لتهدئة الوضع في المنطقة.

وكان نتنياهوقد استعان بالرئيس الروسي، لنقل رسائل وُصفت بـ"المطمئنة" إلى طهران، مفادها أن إسرائيل لا تعتزم شن هجوم عليها، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، في الخامس من الشهر الجاري.

وذكر تقرير هيئة البثّ الإسرائيلية حينها، أن هذه الرسائل نُقلت إلى إيران خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك عبر مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وبوتين، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران، والتقارير بشأن هجوم إسرائيلي آخر على إيران.

وانتقد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، أمس الخميس، الولايات المتحدة، بـ"تورط أميركي مباشر في توجيه الاضطرابات في إيران نحو العنف".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتتهم طهران، واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام؛ كما اتّهمت إسرائيل بالتدخّل بالاحتجاجات كذلك.