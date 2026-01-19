القدس: مصرع طفلين وإصابة أكثر من 50 آخرين إثر تسرب غاز داخل حضانة

أسفرت حادثة تسرب غاز يرجح أنه من جهاز تدفئة داخل حضانة بمدينة القدس المحتلة، عن مصرع طفلين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

لقي طفل وطفلة مصرعيهما، وأصيب أكثر من 50 آخرين بعد ظهر اليوم، الإثنين، جراء تسرب غاز داخل حضانة في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب الاشتباه، فإن تسرب الغاز كان مصدره على ما يبدو جهاز تدفئة في الغرفة التي تواجد الأطفال بداخلها، ما أدى إلى اختناقهم سيما وأن الغرفة لم تكن مزودة بتهوية.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، وقدمت عمليات الإنعاش لطفلان، يبلغان من العمر 4 شهور، وأجرت فحوصا طبية لباقي الأطفال.

وجرى نقل الأطفال، على وجه السرعة، إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة وطواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وعملت على إخلاء المبنى ومنع المواطنين من الاقتراب منه حتى يتم معالجة الحادثة واستبعاد انتشاره في محيط المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها باشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادثة، واقتادت 3 حاضنات للتحقيق.

ويستدل من التحقيق الأولي، أن الحديث يدور عن حضانة خاصة جرى تشغيلها من دون ترخيص.