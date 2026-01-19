اللد: 3 مصابين في حادثي إطلاق نار والشرطة تدّعي إحباط جريمة قتل

ذكرت الشرطة أنه "خلال نشاط ميداني، رصدت القوات محاولة لتصفية حسابات دموية، فاشتبكت مع المشتبهين وقامت بتحييد مسلّح"، وذلك في مدينة اللد.

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء جريمة إطلاق نار واشتباك مع الشرطة في حادثين منفصلين وقعا في مدينة اللد، مساء الإثنين، فيما ادعت الشرطة إحباط محاولة قتل، وتحييد مشتبه مسلح واعتقال آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قوّاتها "أحبطت، قبل قليل، محاولة تنفيذ جريمة قتل على خلفية ثأر في مدينة اللد". وأضافت أنه "خلال نشاط ميداني، رصدت القوات محاولة لتصفية حسابات دموية، فاشتبكت مع المشتبهين وقامت بتحييد مسلّح".

كما "تم القبض على مشتبهين اثنين آخرين، في حين نُقل مشتبه رابع للعلاج بعد إصابته برصاص الجناة أنفسهم، خلال تبادل إطلاق النار بينهم"، وفق بيان الشرطة.

وقال طاقم طبيّ استلم المصابيْن: "قبل قليل، وصل إلينا شخصان في العشرينات من عمريهما، مصابان بأعيرة نارية". وأضاف أن "أحدهما بحالة خطيرة والآخر في حالة طفيفة"، مشيرا إلى أنه يقدّم العلاج إليهما.

وفي جريمة أخرى شهدتها المدينة في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أُصيب شخص في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الطواقم الطبية أن عناصرها قدّمت للمصاب علاجًا طبيًا منقذًا للحياة في الموقع، قبل نقله إلى مستشفى "شمير – أساف هروفيه"، وهو بحالة خطيرة ويعاني من تشوش في الوعي وإصابات نافذة.

ووفق الاشتباه الأولي، فإن إطلاق النار نُفّذ بدافع الثأر، على خلفية نزاع متواصل، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن قوات كبيرة تعمل في موقع الجريمة في إطار التحقيق بالملف، إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط وملاحقة بحثًا عن المشتبهين بالضلوع في إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما قُتلت امرأة في الأربعين من عمرها، بجريمة إطلاق نار قرب سعوة في النقب، قبيل انتصاف ليل الأحد، فيما لقي الشاب يوسف أبو جويعد وهو في الخامسة والعشرين من عمره، مصرعه، قرب عرعرة النقب، بحادث طرق، أثناء مطاردة بوليسية.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي، من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.