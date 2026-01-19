بدءا من الثلاثاء: لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين تعلن إضرابا مفتوحا إثر استفحال جرائم إطلاق النار

لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين، أكّدت أن "هذا القرار، جاء بعد استنفاد كل السبل"، مؤكدة أنه "سيستمر إلى حين توفير بيئة تعليمية آمنة، وضمان سلامة طلابنا، وكوادرنا التربوية".

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في سخنين، الإثنين، إضرابا مفتوحا، بدءا من الثلاثاء، إثر استفحال جرائم إطلاق النار وأعمال الترهيب في المدينة، وفي ظلّ خشية الأهالي على أبنائهم.

وقالت لجنة أولياء أمور الطلاب، في إعلان إضرابها المفتوح، إنه يأتيّ "نظرًا للأوضاع الأمنية المقلقة، وما نشهده من حوادث (جرائم) إطلاق رصاص وأعمال ترهيب، تهدّد سلامة طلابنا وأبنائنا، وحرصًا منا على أمنهم وحمايتهم، داخل المؤسسات التربوية".

وذكرت في بيانها أنها "نُعلن عن إضراب مفتوح، ابتداءً من يوم الثلاثاء 20/1/2026، وذلك احتجاجًا على هذه الممارسات الخطيرة، التي باتت تشكل خطرًا مباشرًا على العملية التعليمية، والبيئة المدرسية الآمنة".

وشدّدت اللجنة على أنّ "الإضراب يشمل كافة المرافق والمؤسسات التربوية (في المدينة)، ويُستثنى من ذلك أقسام ومؤسسات التربية الخاصة، مراعاةً للظروف الإنسانية، والخاصة لطلابها".

وأضافت أن "هذا القرار، جاء بعد استنفاد كل السبل"، مؤكدة أنه "سيستمر إلى حين توفير بيئة تعليمية آمنة، وضمان سلامة طلابنا، وكوادرنا التربوية".

وجاء في البيان كذلك: "نأمل من كل شريف في هذا البلد الطيب، أن ينضم لهذا الإضراب… إن أصحاب مصالح، أو غير ذلك". ولفتت اللجنة إلى أنها "ستعلن عن خطواتنا القادمة"، من دون تحديد موعد لذلك.

وتشهد سخنين كغيرها من البلدات العربية، جرائم إطلاق نار متكرّرة، يستهدف جلّها محلّات تجارية ومنازل أهال، في ظلّ تقاعٌس من قبل الشرطة عن أداء دورها، وحماية وتوفير الأمن للأهالي، الذين باتوا متروكين أمام جرائم تتكرر باستمرار، تهدّدهم وتهدّدد أبناءهم.