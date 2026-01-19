غارات على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله، وقد استهدفت غارات طيرانه عدة مواقع وبلدات في الجنوب اللبناني.

نفذ الطيران الإسرائيلي ظهر اليوم، الإثنين، غارات استهدفت عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب مهاجمة أهداف لحزب الله.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب إعلام لبناني، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت قلعة ميس في محيط بلدة الزرارية وأطراف بلدة أنصار ووادي برغز ومنطقة المحمودية وإقليم التفاح.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق، مشيرا إلى أنه من بين المواقع المستهدفة معسكرات تدريبية استخدمها حزب الله لتدريب عناصره على إطلاق النار واستخدام وسائل قتالية مختلفة، والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين.

وأضاف أنه هاجم فتحات أنفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية في عدة مواقع عسكرية لحزب الله، بعد رصد تحركات عسكرية استثنائية فيها خلال الشهور الماضية؛ بحسب ما جاء في بيانه.

يأتي ذلك فيما يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ هجمات داخل الأراضي اللبنانية، يدعي أنها تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله.

وتتزامن هذه الغارات مع تحركات دبلوماسية في ظل تصاعد المخاوف من قيام إسرائيل بتوسيع عمليات قصفها في جنوب لبنان بحجج استهداف حزب الله، ما قد يؤدي إلى حرب واسعة تشمل إيران الحليف الرئيسي للحزب، مما يعيد لبنان إلى مركز الحسابات الإقليمية والدولية بين محاولة دفع البلاد نحو تسوية سياسية شاملة أو تحييدها عن أي مواجهة عسكرية محتملة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.