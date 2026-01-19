كأس أمم إفريقيا: السنغال تقتل حلم المغرب بالتتويج على أرضه وتظفر باللقب الثاني في تاريخها

سجل باب غي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، مانحا بلاده اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول عام 2022 في الكاميرون، فيما أهدر إبراهيم عبد القادر دياز ركلة جزاء (90+24) للمغرب الذي كان يمنّي النفس بلقبه الثاني أيضا.

بخرت السنغال حلم المغرب، بالتتويج على أرضه، وظفرت باللقب الثاني في تاريخها، عندما تغلبت عليه 1-0، بعد التمديد، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، أمام 66 ألفا و526 متفرجا.

وسجل باب غي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، مانحا بلاده اللقب الثاني في تاريخها بعد الأول عام 2022 في الكاميرون، فيما أهدر إبراهيم عبد القادر دياز ركلة جزاء (90+24) للمغرب الذي كان يمنّي النفس بلقبه الثاني أيضا، والأول منذ عام 1976.

ولعب المغرب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 102 من الشوط الإضافي الأول، بسبب إصابة بديله حمزة آيغامان، حيث أكمل مدربه وليد الركراكي تبديلاته الستة.

(Getty Images)

وتوقفت المباراة لنحو 15 دقيقة، بسبب شغب جماهير "أسود التيرانغا" احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي لأسود الأطلس.

وتعرض إبراهيم دياز لعرقلة من المدافع الحاجي مالك ضيوف، فاستدعي الحكم من قبل حكم الفيديو المساعد، واحتسب ركلة جزاء.

(Getty Images)

ونزلت الجماهير السنغالية إلى حافة الملعب وألقت بكراسي المصورين الصحافيين، قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

وطالب المسؤولون عن المنتخب السنغالي اللاعبين بالانسحاب من الملعب، وفعلوا ذلك قبل أن يعودوا بعد إلحاح شديد من المهاجم، ساديو مانيه.

(Getty Images)

وانبرى دياز إلى ركلة الجزاء بطريقة بانينكا بين يدي، الحارس إدوارد ميندي الذي أمسك الكرة، فاحتكما إلى التمديد الذي استغلته السنغال، وخرجت فائزة.

وحافظت السنغال على سجلها الخالي من الهزائم في 18 مباراة في العرس القاري (13 فوزا و5 تعادلات)، وتحديدا منذ خسارة نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر 0-1.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في العرس القاري والـ32 في المجمل حيث فاز المغرب 18 مرة مقابل سبع هزائم وسبع تعادلات.

(Getty Images)

في المقابل، خسر المغرب النهائي الثاني في تاريخه بعد الأول، قبل 22 عاما، وتحديدا في تونس 2004، عندما خسر أمام المنتخب التونسي المضيف 1-2.

كما هي المرة الثانية التي يفشل فيها المغرب في استغلال عاملي الأرض والجمهور بعد الأولى عام 1988، عندما خرج من دور الأربعة على يد الكاميرون 0-1.