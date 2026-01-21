غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في جنوب لبنان

نفذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة استهدفت مركبة على طريق الزهراني - المصيلح في جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف عنصر بحزب الله.

استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، مركبة في محيط بلدة الزهراني في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر بحزب الله.

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن "طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق الزهراني – المصيلح، وتوجهت فرق من الإسعاف إلى مكان الاستهداف".

المركبة المستهدفة بغارة إسرائيلية في منطقة الزهراني جنوبي لبنان



وفي الليلة الماضية، رصدت الوكالة تحليقا للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بلدتي الخرايب وعدلون قضاء صيدا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية تفجير على تلة الحمامص.

كما جرى رصد تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق بلدات قضاء الزهراني وقراه.

واستهدف قصف مدفعي من عيار 155 ملم، منطقة "هرمون" جنوب غرب بلدة يارون في قضاء بنت جبيل مصدره مرابض الجيش الإسرائيلي في "ديشون"؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

