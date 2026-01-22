مصرع شخص و4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب "مجدو"

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بينهم امرأة وشاب بحالة حرجة وخطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 65 قرب "مجدو"، مساء الخميس.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة أحدهما في المكان بينما وصفت حالة امرأة (40 عاما) بالحرجة.

كما قدمت العلاجات لثلاثة مصابين آخرين وصفت حالة أحدهم (25 عاما) بالخطيرة وهو يعاني من إصابة في الرأس، ورجل (54 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة وعانى من إصابات في أطراف جسده السفلية، بينما الأخير وصفت حالته بالطفيفة.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث وتنظيم حركة السير.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" الأخيرة، أن 18 شخصا بينهم 7 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد منذ مطلع العام 2026، فيما لقي 460 شخصا بينهم 155 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بالبلاد في العام 2025.