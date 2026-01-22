محليات | سياسة
22/01/2026 - 20:04

رؤساء الأحزاب العربية يوقعون وثيقة للعمل على تشكيل المشتركة خلال اجتماع عقب مظاهرة سخنين

إثر ضغط شعبي وخلال اجتماع عقب مظاهرة سخنين الكبرى، وقع قادة الأحزاب العربية الأربعة على وثيقة للعمل على إعادة تشكيل القائمة المشتركة وخوض انتخابات الكنيست المقبلة معا.

قادة الأحزاب العربية إلى جانبهم المشاركين في الاجتماع بلدية سخنين

وقع رؤساء الأحزاب العربية الأربعة مساء الخميس، على وثيقة للعمل على إعادة تشكيل القائمة المشتركة على أن يتم بموجبها خوض انتخابات الكنيست المقبلة معا، وذلك إثر ضغط شعبي خلال اجتماع عقب المظاهرة القطرية الكبرى في سخنين.

وعقد اجتماع تشاوري في بلدية سخنين عقب المظاهرة الكبرى المنددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، لبحث الآليات الاحتجاجية المستقبلية.

يتبع...

