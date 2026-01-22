رؤساء الأحزاب العربية يوقعون وثيقة للعمل على تشكيل المشتركة خلال اجتماع عقب مظاهرة سخنين

إثر ضغط شعبي وخلال اجتماع عقب مظاهرة سخنين الكبرى، وقع قادة الأحزاب العربية الأربعة على وثيقة للعمل على إعادة تشكيل القائمة المشتركة وخوض انتخابات الكنيست المقبلة معا.

وقع رؤساء الأحزاب العربية الأربعة مساء الخميس، على وثيقة للعمل على إعادة تشكيل القائمة المشتركة على أن يتم بموجبها خوض انتخابات الكنيست المقبلة معا، وذلك إثر ضغط شعبي خلال اجتماع عقب المظاهرة القطرية الكبرى في سخنين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وعقد اجتماع تشاوري في بلدية سخنين عقب المظاهرة الكبرى المنددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، لبحث الآليات الاحتجاجية المستقبلية.

بضغط شعبي: رؤساء الأحزاب العربية يوقعون وثيقة لتشكيل القائمة المشتركة خلال اجتماع عقب مظاهرة سخنين



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/ScRAT58Qix pic.twitter.com/ExLA3n1kU2 — موقع عرب 48 (@arab48website) January 22, 2026

يتبع...