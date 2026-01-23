استشهاد مزارع برصاص الاحتلال أثناء عمله بأرضه جنوب نابلس واحتجاز جثمانه

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارع أثناء عمله بأرضه قرب قرية مادما جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه.

استشهد جبريل أحمد جبر قط (59 عاما) مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة؛ وقد جرى احتجاز جثمانه.

وبحسب مصادر صحافية فلسطينية، فإن الشهيد هو مزارع، وقد أصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله بأرضه، وجرى احتجاز جثمانه ونقله إلى جهة غير معلومة.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد قط، واحتجاز جثمانه.

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، قد أفاد بأن مواطنا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

