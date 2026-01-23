العنف والجريمة: 3 إصابات في تفجير مركبة بوادي عارة وإصابتان إحداهما خطيرة برهط

أسفر تفجير مركبة على شارع وادي عارة قرب قرية عرعرة عن إصابة امرأة وشخصين آخرين بجروح متوسطة وطفيفة، فيما أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة طعن بمدينة رهط.

من مكان انفجار المركبة في وادي عارة

أصيبت امرأة وشخصان بجروح متوسطة وطفيفة مساء الجمعة جراء تفجير مركبة على شارع وادي عارة الرئيسي بالقرب من قرية عرعرة.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن عبوة ناسفة زرعت بالمركبة وجرى تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متوسطة وشخصين آخرين بجروح طفيفة.

وادي عارة: 3 إصابات إحداها لامرأة في تفجير مركبة قرب قرية عرعرة pic.twitter.com/7D6A2FbnLm — موقع عرب 48 (@arab48website) January 23, 2026

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابة بعد تخليصها من داخل السيارة، كما قدمت العلاجات الأولية لمصابين آخرين بالمكان، ثم جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأغلق الشارع الرئيسي في المنطقة في أعقاب تفجير المركبة، ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في الملابسات، وقالت إن "الخلفية جنائية".

وفي رهط بمنطقة النقب، أصيب مسن (71 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة ورجل (41 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة طعن.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وقال المضمد سامي الهزيل، إنه "وصلنا إلى المكان ورأينا المصابين اللذين عانيا من إصابات نافذة إثر حادثة عنف، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية ثم نقلناهما إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

ويأتي ذلك في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات غاضبة تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، وغداة مظاهرة قطرية كبرى في سخنين شارك بها أكثر من 100 ألف متظاهر من المواطنين العرب.