إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز مستوطن رجلَي أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

استدعت إيطاليا، الإثنين، السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصرين أمنيين تابعين لها تحت تهديد السلاح قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية، بأن عنصرَيّ الدرك العاملين في قنصليتها في القدس: "أوقفا في الأراضي الفلسطينية قرب رام الله، على الأرجح من قبل مستوطن، تحت تهديد بندقية آلية".

وأضافت أن وزير الخارجية، أنتونيو تاياني، طلب استدعاء السفير "للحصول على توضيحات"، ولتأكيد احتجاج إيطاليا "الشديد" على الاعتداء الذي ارتُكب الأحد.

وأفادت بأن السفارة الإيطالية في تل أبيب قدّمت احتجاجا رسميا في هذا الصدد.

