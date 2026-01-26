الطيبة: إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة الطيبة، وقد نُقل إلى عيادة محلية قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

أُصيب شاب بجراح خطيرة من جرّاء تعرّضه لإطلاق رصاص في جريمة ارتُكبت في مدينة الطيبة، في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقال طاقم طبيّ قدّم العلاج للمصاب بالجريمة، إنّ "تلقى بلاغا عند الساعة 10:15 مساءً، يفيد بإصابة شاب، ونقله إلى عيادة محلية في الطيبة".

وأضاف الطاقم أن "مسعفيه قدّموا العلاج الطبيّ لشاب يبلغ من العمر 24 عاما، ويحيلونه إلى مستشفى ’مئير’ (في كفار سابا)، وهو في حالة خطيرة ومستقرة، ومصابا بجروح نافذة"، اخترفت جسده.

22 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات غاضبة على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 22 قتيلا، بينهم امرأة.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي من من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.