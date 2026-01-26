أطفال طمرة يطالبون بالأمان: مشاركة واسعة بتظاهرة ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة بعد إطلاق نار قرب مدرسة

جاءت الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "مطلبنا هو الأمان"، وذلك بعد يوم من جريمة إطلاق النار، أمس الأحد، بجانب مدرسة "البيروني" في المدينة، وبقرار موحَّد من قِبل بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء امور الطلاب المحلية في المدينة.

شارك المئات من أهالي مدينة طمرة، بحضور طلّابي لافت، مساء اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية، ضد الجريمة في المجتمع العربي، وتواطؤ الشرطة، وتقاعسها عن محاربتها.

يأتي ذلك ضمن حراك شعبيّ متواصل في المجتمع العربي، تنديدًا بتفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، واحتجاجًا على تواطؤ السلطات الإسرائيلية والشرطة مع هذه الظاهرة.

هتافات الأطفال والأهالي في طمرة، بالوقفة الاحتجاجية، ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة.

للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/fSVXuTN6uP — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

مطالبين بالأمن والأمان، هتف أطفال طمرة بشعارات ضدّ الجريمة وتواطؤ السلطات الإسرائيلية، من بينها: "عالمكشوف وعالمكشوف المجرم ما بدنا نشوف"، و"يا بوليس ويا بوليس... الدم العربي مش رخيص"، و"الأمان... الأمان".

مطالبين بالأمن والأمان، أطفال طمرة يهتفون بشعارات ضدّ الجريمة، من بينها: "عالمكشوف وعالمكشوف المجرم ما بدنا نشوف"، و"يا بوليس ويا بوليس... الدم العربي مش رخيص".



للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/f8RCXjGbpM — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "مطلبنا هو الأمان"، وذلك بعد يوم من جريمة إطلاق النار، أمس الأحد، بجانب مدرسة "البيروني" في المدينة، وبقرار موحَّد من قِبل بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، ولجنة أولياء امور الطلاب المحلية في المدينة.

مشاركون بالوقفة الاحتجاجية (خاصّة بـ"عرب 48")

وشهدت طمرة، صباح أمس، إطلاق نار قبالة مدرسة البيروني الابتدائية، تزامن مع الاحتفال بيوم المعلم وخلال الدوام المدرسي، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الطلاب والأهالي، قبل أن ينظم الأهالي لاحقًا مظاهرة احتجاجية انطلقت من المدرسة، باتجاه مركز الشرطة في المدينة.

مشاركون بالوقفة الاحتجاجية (خاصّة بـ"عرب 48")

وعلى إثر إطلاق النار، دعت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، إلى جانب مجموعة من الناشطين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبالة المدرسة، للمطالبة باتخاذ خطوات فورية وجدية تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

(خاصّة بـ"عرب 48")

وأعلنت بلدية طمرة، مساء أمس الأحد، سلسلة خطوات احتجاجية تصعيدية، وذلك على خلفية جريمة إطلاق النار، بالإضافة إلى الإعلان عن إضراب عامّ وشامل في المدينة، يوم الأربعاء المقبل، باستثناء الحضانات، وأطر التعليم الخاص.

وخلال الوقفة، قال رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، إن "الدم العربي ليس رخيصًا"، داعيًا إلى "رفع الصوت وكسر حالة الصمت"، ومشيرًا إلى أن "السكوت عن الجريمة، يسهم في تفاقمها".

رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي لـ"عرب 48": جريمة إطلاق النار قرب مدرسة البيروني الابتدائية، "تشكل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، وتهديدًا مباشرًا لأمن الطلاب والمؤسسات التعليمية".



للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/IddXiOkQtH — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

كما أعلن عن خطوات تصعيدية متدرجة، تهدف إلى زيادة الضغط على الجهات المسؤولة، حتى تحقيق مطلب الأمن والأمان.

وقال أبو رومي في حديث لـ" عرب 48"، إن "الخطوات الاحتجاجية تأتي في إطار تصعيد نضالي ضد تفشي العنف والجريمة، وضد التقاعس المستمر من قبل الشرطة في أداء دورها بحماية المواطنين".

فيديو آخر لأطفال طمرة خلال هتافهم بشعارات ضدّ الجريمة، من بينها: "الأمان الأمان... مطلبنا هو الأمان".



للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/RRKtqoajbE — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

وأكد أن جريمة إطلاق النار قرب مدرسة البيروني الابتدائية، "تشكل تجاوزًا خطيرًا لكل الخطوط الحمراء، وتهديدًا مباشرًا لأمن الطلاب والمؤسسات التعليمية".

وأضاف أن "بلدية طمرة، بالتعاون مع اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، أقرت خطوات تصعيدية، من بينها إضراب عام وشامل، بهدف الضغط على الجهات المسؤولة".

(خاصّة بـ"عرب 48")

وذكر أبو رومي أن "الحراك الشعبي سيستمرّ، حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة، ويتم إحداث تغيير حقيقيّ، يضمن الأمن والأمان لأبناء المجتمع العربي".

وقالت المربية ميساء عواد من طمرة، إن "مشاهد العنف باتت جزءًا من الحياة اليومية، حتى داخل الأطر التعليمية"، مشيرة إلى أن "الطواقم التربوية تضطر إلى التعامل مع آثار نفسية عميقة يخلّفها العنف في نفوس الطلاب".

وأضافت أن "إطلاق النار (قرب مدرسة البيروني) كانت جريمة صادمة بشكل خاص، لوقوعها بالقرب من مدرسة، ما عمّق مشاعر الخوف وعدم الأمان لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء".

المربية ميساء عواد من طمرة تتحدّث عن الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وعن الخطوات الاحتجاجية.



للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/ij12fKUuDd — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

وأكدت عواد أن "المعلمين يشعرون بمسؤوليتهم التربوية والمجتمعية، إلا أنهم يواجهون حالة من العجز في ظل غياب أدوات الحماية الفعلية"، مشددة على "أهمية المشاركة في الوقفات والمظاهرات، كوسيلة للتعبير عن الرفض الجماعي، وكمحاولة لفتح مسارات تغيير مستقبلية، حتى وإن لم تكن هذه الخطوات حلولًا فورية".

من جانبها، قالت المربية دانيا حجازي في حديث لـ"عرب 48"، إن "المشاركة الواسعة للأهالي وطلاب المدارس، تعكس إصرار المجتمع على رفض هذا الواقع"، مؤكدة أن "الاعتياد على سماع أصوات إطلاق النار أمر مرفوض تمامًا".

وأضافت أن "أمن الأطفال وسلامتهم يجب أن يكون أولوية مطلقة، ولا يمكن القبول باستمرار العيش تحت وطأة الخوف والضغط النفسي".

المربية دانيا حجازي في حديث لـ"عرب 48": "المشاركة الواسعة للأهالي وطلاب المدارس بالتظاهرة الاحتجاجية، تعكس إصرار المجتمع على رفض هذا الواقع".



للتفاصيل: https://t.co/dDHSbzb4BL pic.twitter.com/Syu3YdDBfG — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

وأشارت حجازي إلى أن "الضغط الشعبي يشكّل أداة أساسية لدفع الحكومة إلى تغيير سياساتها"، مضيفة أن "السلطة الحقيقية لمعالجة هذه الظاهرة، تقع على عاتق الحكومة وأجهزتها"؛ كما دعت إلى "استمرار الحراك الشعبي، وعدم التراجع عنه".

بدوره، أكد الدكتور أحمد مطلق حجازي أن "للحراك الشعبي دورًا محوريًا في التأثير على متّخذي القرار"، مشددًا على أن "المسؤولية الأولى في مكافحة الجريمة، تقع على عاتق الشرطة والدولة".

الدكتور أحمد مطلق حجازي من طمرة: "للحراك الشعبي دور محوري في التأثير على متّخذي القرار والمسؤولية الأولى في مكافحة الجريمة، تقع على عاتق الشرطة والدولة". pic.twitter.com/XLXjWn1umu — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2026

وأضاف أن "ظاهرة العنف في المجتمع العربي متعددة الأسباب والمركبات، إلا أن معالجتها تتطلب سياسات حكومية جذرية وممنهجة".

وشدد حجازي على أن "ما يشهده المجتمع العربي اليوم، يشكل خطرًا حقيقيًا يطال كل بيت"، لافتا إلى أن "استمرار الحراك الشعبي في القرى والمدن العربية، واجب أخلاقي واجتماعي وإنساني، ولا بد من مواصلته، حتى إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع".

(خاصّة بـ"عرب 48")

وكانت بلدية طمرة قد أعلنت، تنظيم حافلات لنقل المشاركين إلى المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، والمقرر تنظيمها يوم السبت المقبل في مدينة تل أبيب، وذلك في إطار توحيد الجهود ورفع الصوت، ضّد تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

وفي وقت سابق الإثنين، نظّم الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية، الإثنين، وقفات احتجاجية تنديدًا بتفشي العنف والجريمة.