مصرع شابة وإصابة آخرين بحادث طرق قرب عرعرة النقب

لقيت شابة مصرعها، وأُصيب آخرون، بحادث طرق وقع قرب بلدة عرعرة النقب، مساء الإثنين.

وأفادت مصادر محليّة، بأن ضحية حادث الطرق، هي الشابة منال صالح شحادة أبو عرار، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

