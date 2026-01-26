الأخبار | أخبار عاجلة
26/01/2026 - 21:12

مصرع شابة وإصابة آخرين بحادث طرق قرب عرعرة النقب

أفادت مصادر محليّة، بأن ضحية حادث الطرق، هي الشابة منال صالح شحادة أبو عرار، وتبلغ من العمر 24 عامًا.

من موقع حادث الطرق قرب عرعرة النقب

لقيت شابة مصرعها، وأُصيب آخرون، بحادث طرق وقع قرب بلدة عرعرة النقب، مساء الإثنين.

تفاصيل أوفى تباعا....

