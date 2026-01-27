23 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام: قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار بمعرض للسيارات في يركا

قال مركز "حَيّان" الطبيّ، إن "فرق العناية المكثفة التابعة له، تتعامل مع (جريمة) إطلاق نار في بلدة يركا"، مضيفة أن "الحديث يدور عن مصابيْن في الثلاثينات من العمر"، قبل أن تُقرّ وفاة أحدهما.

قُتل شخص وأُصيب آخر بجراح، من جرّاء تعرّضها لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في معرض للسيارات ببلدة يركا، اليوم الثلاثاءـ ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربيّ، خلال العام الجاري إلى 23.

يأتي ذلك على الرغم من الحراك الشعبيّ المتواصل في المجتمع العربي، تنديدًا بتفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، واحتجاجًا على تواطؤ السلطات الإسرائيلية والشرطة مع الظاهرة، وتقاعسها عن محاربتها.

وقال مركز "حَيّان" الطبيّ، إن "فرق العناية المكثفة التابعة له، تتعامل مع (جريمة) إطلاق نار في بلدة يركا"، مضيفة أن "الحديث يدور عن مصابيْن في الثلاثينات من العمر"، قبل أن تُقرّ وفاة أحدهما.

من موقع جريمة القتل التي ارتُكبت في بلدة يركا، وأسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخر.



للتفاصيل: https://t.co/MtCrrYTBxg pic.twitter.com/gu1KjzJbnj — موقع عرب 48 (@arab48website) January 27, 2026

وذكرت في بيان، أن "أحدهما كان في حالة حرجة جدًا، وتم إقرار وفاته في المكان".

وأشارت إلى أن "المصاب الثاني حالته خطيرة، لكنها مستقرة، ويجري نقله إلى غرفة الطوارئ في المركز الطبي للجليل".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "أصيب رجلان بجروح، لم تُعرف هويتهما بعد، إثر تعرضهما لإطلاق نار، قبل قليل، داخل مَعرض للسيارات في بلدة يركا".

وأشارت إلى أنها "قد باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث تتواجد القوات حاليًا في الموقع، لجمع الأدلة، وإجراء عمليات تمشيط".

وذكرت أن "الخلفية جنائية".

23 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وفي وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات غاضبة على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 23 قتيلا، بينهم امرأة.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وارتُكبت الجرائم في المجتمع العربي من من دون استجابة حقيقية من الشرطة، ما أتاح لعصابات الإجرام، التغلغل وفرض نفوذها في البلدات العربية، مستفيدة من غياب الردع، والحلول المؤسسية.