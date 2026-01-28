إرهاب المستوطنين: إضرام النار في مساكن الأهالي بتجمّع "خلة السدرة" قرب القدس

أفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين هاجموا التجمع وأضرموا النيران في عدد من مساكن الأهالي، وذلك بعد أغلقوا في وقت سابق الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمع.

أضرم مستوطنون النار، مساء الأربعاء، في عدد من مساكن الأهالي في تجمع "خلة السدرة" البدوي، قرب قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين هاجموا التجمع وأضرموا النيران في عدد من مساكن الأهالي، وذلك بعد أغلقوا في وقت سابق الطريق الوحيد المؤدي إلى التجمع.

مستوطنون إرهابيون يضرمون النار في مساكن الأهالي بتجمّع "خلة السدرة" قرب القدس



للتفاصيل: https://t.co/A7R7UABzzw pic.twitter.com/M6xZny3NNi — موقع عرب 48 (@arab48website) January 28, 2026

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي التجمع بعدة آليات عسكرية.

وتعرّض التجمع، خلال الأيام الأخيرة، لهجمات متكررة من المستوطنين، تخلّلها الاعتداء على عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب وإصابتهم بجروح، وتدمير عدد من المساكن والحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها، وإحراق مساكن ومركبات، في الوقت الذي أجبرت فيه قوات الاحتلال عددا من المتضامنين الأجانب على إخلاء التجمع.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذ المستوطنون خلال عام 2025 نحو 4 آلاف و723 اعتداءً، أسفرت عن مقتل 14 فلسطينيًا، وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يقطنها ألف و90 شخصًا.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي استمرت عامين كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1108 أشخاص، وإصابة أكثر من 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.