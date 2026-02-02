زامير: يجب أن نستعد لسلسلة من العمليات الهجومية بجميع جبهات الحرب ولعدد من الخيارات

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ مؤتمرا لقيادة الألوية لبحث دروس التدريبات والعودة للجاهزية، مؤكدا استعداد الجيش لعدة خيارات، وضرورة الجهوزية المتواصلة لعمليات هجومية متتالية بكل الجبهات، مع تعزيز الدفاع، والاستعداد لمفاجآت أو حرب متعددة الجبهات، مقبلة محتملة إقليمية.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اليوم الإثنين، إن الجيش "يستعد لعدد من الخيارات"، مشيرا إلى أنه يجب الاستعداد "لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب".

جاء ذلك خلال حديثه بمؤتمر تلخيصيّ لتدريبات ألوية وفرق وكتائب الجيش الإسرائيلي، "في إطار تعزيز الأسُس، واستعادة الكفاءة"، والتي شارك فيه "كبار قادة العمليات في الجيش الإسرائيلي، ورؤساء الفيالق، وجميع ضباط فرق الجيش"، بحسب بيان صدر عن الجيش، مساء اليوم الإثنين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "المؤتمر تناول تلخيص واستخلاص الدروس العملية من التدريبات التي جرت في الفرق الإقليمية في مختلف القطاعات، وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا المؤتمر منذ ثلاث سنوات، مع عودة جيش الإسرائيلي إلى جدول التدريب والمناورات".

وخلال المؤتمر، تم عرض "إطار عمل هيئة الأركان العامة، وجدولها الزمني، وتوجهاتها التدريبية للعام المقبل؛ ويأتي هذا في إطار مبدأ استعادة الكفاءة ووضع برنامج تدريبي لوحدات الجيش الإسرائيلي القتالية".

كما "قدّم قادة الفرق مجالات البحث الرئيسية، والدروس المستفادة من العمليات، والرؤى المستخلصة من التدريبات التي نُفّذت بالتزامن مع دروس بناء القوة، في المؤتمر الذي ذكر البيان أنه "يُعقد في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأسس المهنية، ورفع مستوى جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، من خلال التدريبات والمناورات"، مشيرا إلى أن "التعلّم العملياتي يُعدّ حجر الزاوية في استعداد الجيش الإسرائيلي، لمواجهة التحديات المقبلة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن في مرحلة تحسين الجاهزية القتالية، ويجب أن نواصل استخلاص العبر من أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وتعزيز الوضع الدفاعي، والاستعداد لسلسلة من العمليات الهجومية في جميع جبهات الحرب".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي، يستعد لعدد من الخيارات، وعلينا أن نكون متيقظين وجاهزين باستمرار لتحقيق النصر في حرب متعددة الجبهات... سنعزز القدرات العملياتية للفرق من حيث الاستطلاع، والفعالية القتالية، والقدرة على التحرّك".

وأشار زامير إلى أن "أحد الدروس الرئيسية للسيناريو المرجعيّ، هو (هجوم) واسع النطاق، أو الحرب المفاجئة".

وقال: "نحن نعزز الأسس، ومن هنا يأتي إصرارنا على عقد هذا اليوم التعليمي المهم. نعود إلى التدريب، ونعزز الأسس، ونحافظ على مستوى عالٍ من الجاهزية في جميع الجبهات، والهدف الأساسي من اجتماع اليوم هو التقارب والتعلم المتبادل، وفي القيادات الإقليمية، وفي هيئة الأركان العامة. ويُعدّ التعلم التكاملي، قبل كل شيء، ذا أهمية قصوى كأساس لنموّنا وتطورنا".

واختتم زامير قائلا، إن "هذه هي المجموعة القيادية في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي مجموعة تتمتع بخبرة عملياتية هائلة، وقد خضعت لضغوط وتحديات عملياتية متواصلة واستثنائية لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لكفاءة الجيش وجاهزيته للحرب، ويجب علينا تعزيز قدراتنا في كل من الدفاع والهجوم لمواجهة التحديات التي نواجهها. إن العمل دون تعلم واستخلاص العبر، الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستيعاب، لا طائل منه؛ وهذا هو هدفنا اليوم".