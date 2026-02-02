مباحثات بين عراقجي والمبعوث الأميركي بإسطنبول الجمعة.. إيران: لا نخطط لنقل اليورانيوم المخصب للخارج

يجري وزير الخارجية الإيراني، عبّاس عراقجي، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، مباحثات في إسطنبول، الجمعة المقبل، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، فيما أكّدت إيران أنها لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى أي دولة.

وأورد موقع "أكسيوس" الإلكترونيّ الأميركيّ، مساء اليوم الإثنين، أن "محادثات مرتقبة بين وزير الخارجية الإيراني عراقجي والمبعوث الأميركي، ويتكوف، ستُجرى في إسطنبول، الجمعة".

كما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن دبلوماسي إقليمي وصفته بالكبير، أنه "يُتوقع أن تشارك بعض دول المنطقة في اجتماع إسطنبول، بين ويتكوف وعراقجي".

ونقلت "فايننشل تايمز" عن دبلوماسيين، أن "أي محادثات بين إيران وأميركا، ستركز مبدئيا على البرنامج النووي فقط".

وشدّدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على أن "أي مفاوضات ستقتصر على الملف النووي، ولن تكون مقبولة إلا برفع العقوبات".

يأتي ذلك فيما يصل مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل غدا، الثلاثاء، في ظل التهديدات الأميركية بهجوم محتمل ضد إيران.

وفي سياق ذي صلة، قال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري، إن بلاده لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى أي دولة.

وأضاف باقري في تصريحات أدلى بها، اليوم الإثنين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء: "ليست لدينا أي خطة لنقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة".

وذكر المسؤول الإيراني أن المفاوضات لا تدور حول مثل هذا الموضوع.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأحد، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وأضاف أن الأخيرة تحاول بالتعاون مع دول المنطقة، إيجاد مسار لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

والجمعة، قال عراقجي، بمؤتمر ​صحافي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن إطار أي مفاوضات محتملة سيكون مقتصرا على الملف النووي، وأن أنظمة الدفاع بما فيها القدرة الصاروخية لن تكون موضوعا للتفاوض.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعدّ إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي، وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأميركية.