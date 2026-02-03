شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في مدينة أريحا

أطلقت قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمدينة أريحا الرصاص الحي نحو عدد من الشبان، ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

استشهد الشاب سعيد نائل سعيد الشيخ (24 عاما) وأصيب 3 شبان آخرين بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها لمدينة أريحا ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي، رياض عيد، استشهاد الشاب سعيد الشيخ متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن، والتي أدت لحدوث تهتك في الكبد.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لرشق بالحجارة أثناء اقتحامها لأريحا، وردت بإطلاق النار ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة آخرين.

الشهيد سعيد نائل سعيد الشيخ

وذكرت مصادر صحافية، أن 6 فلسطينيين أصيبوا منهم 3 بالرصاص الحي، واثنان نتيجة الاعتداء بالضرب، وامرأة بعد دهسها من قبل مركبة عسكرية خلال اقتحام أريحا.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين لشابين تعرضا للضرب من قبل قوات الاحتلال خلال مواجهات في حي "كتف الواد" داخل مدينة أريحا، وقدمت الإسعافات الأولية لهما.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلا في شارع فلسطين وسط المدينة، واعتدى الجنود بالضرب على أصحاب المنزل، ما أدى لإصابة الشابين.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وفتشت عددا من منازل المواطنين، وأطلقت الغاز السام بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من الأهالي بالاختناق، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محلاتهم التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في محيط البلدية عند المدخل الغربي، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت من دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق إرهاب المستوطنين، اعتدى مستوطنون مساء الثلاثاء بالضرب على طفل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مسنا من مسافر يطا.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين اقتحموا منطقة حوارة بمسافر يطا، ونفذوا جولة استفزازية في محيط مساكن المواطنين، واعتدوا بالضرب على الطفل محمود خليل حمامدة، وجرى علاجه ميدانيا جراء إصابته برضاض، فيما اعتقلت قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين، المسن عادل الحمامدة.

كما اقتحم مستوطنون خربة المركز بمسافر يطا وأطلقوا مواشيهم في محيط المساكن، وألحقوا أضرار بالحقول والمزروعات والممتلكات.