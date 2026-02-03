من المقرر أن تنطلق قافلة سيارات من البلدات العربية باتجاه مدينة القدس يوم الأحد المقبل، وذلك مع استمرار الاحتجاجات في المجتمع العربي تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.

من اجتماع اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة في باقة الغربية، مساء الثلاثاء ("عرب 48")

أقرت اللجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا مساء الثلاثاء، تنظيم قافلة سيارات يوم الأحد المقبل، تنطلق من البلدات العربية إلى مدينة القدس، على أن يتبعها مؤتمر صحافي احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة والسلطات الإسرائيلية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واتخذ القرار خلال اجتماع واسع عقد في مدينة باقة الغربية، جرى خلاله بحث عمل اللجان الشعبية وضرورة تفعيلها وإعادة بنائها، بالإضافة إلى الخطوات الاحتجاجية المقبلة في مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وللضغط على الحكومة الإسرائيلية، وتنظيم وتطوير وجدولة البرنامج النضالي التصاعدي، بالإضافة إلى برنامج عمل وخطة للأشهر القريبة في ضوء قرارات لجنة المتابعة.

قافلة سيارات يوم الأحد باتجاه القدس احتجاجا على استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة.. مقابلات أجراها مراسل "عرب 48" خلال اجتماع عقد للجان الشعبية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في باقة الغربية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/j35sM1FnGg pic.twitter.com/VWCPyQuExR — موقع عرب 48 (@arab48website) February 3, 2026

وتحدث عدد من الممثلين عن أعضاء لجنة المتابعة العليا خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات متواصلة، مشددين على أهمية تصعيد النضال في المجتمع العربي في ظل استفحال الجريمة.

وعرض الباحث د. خالد عنبتاوي مقترحات لتصعيد النضال والعمل الشعبي لمكافحة الجريمة والضغط على الحكومة من أجل مكافحتها، ومن بينها خطوات شعبية احتجاجية ومظاهرات في مختلف البلدات العربية، بالإضافة إلى تنظيم القطاعات المهنية والتخصصية.

وقال رئيس اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، لـ"عرب 48"، إن "الاجتماع عقد بحضور كافة اللجان الشعبية في المجتمع العربي من الجنوب وحتى الشمال، إذ طرحت خلاله مقترحات لجنة المتابعة واللجان الشعبية ضمن خطوات تصاعدية لمكافحة الجريمة حتى نصل إلى الإضراب".

وأضاف "هناك أهمية كبرى للاجتماعات الدورية للجان الشعبية في لجنة المتابعة، وذلك حتى يتم تبادل الخبرات والمقترحات وتنشيط عمل اللجان كما يجب ووفقا للتحديات التي يشهدها مجتمعنا في الداخل".

وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط، د. عواد أبو فريح، لـ"عرب 48": "صحيح أن لكل قرية ومدينة عربية خصوصيتها، ولكننا في نهاية المطاف شعب واحد ومن يستهدفنا أيضا جهة واحدة، لذلك من المهم أن يكون نضالنا موحدا في ظل ما يتعرض له شعبنا، لذلك من المهم أن تكون اجتماعات دورية للجان الشعبية ولجنة المتابعة وسط ما يعيشه مجتمعنا".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في بلدة نحف، المحامي جمال فطوم، لـ"عرب 48"، إن "هذا الاجتماع جاء في أعقاب المظاهرتين القطريتين بسخنين وتل أبيب، وهو من أفضل ما نتج عن المظاهرات بالنسبة لي، لأنه من المهم جدا تنظيم المجتمع واللجان وعملها بشكل صحيح لتعمل في كل القضايا التي تمس أبناء شعبنا، وخصوصا أنه خلال السنوات الأخيرة لم تكن اللجان الشعبية تعمل كما يجب".

وأشار إلى أن "قضيتنا في الوقت الراهن على المحك وهناك من يريد طمس هويتنا الوطنية الجمعية، لذلك من المهم على اللجان الشعبية أن تكون بالمسار الصحيح لتحافظ على البعد الوطني، وهذا الاجتماع في باقة الغربية هو بداية التنظيم".