3 قتلى من مدينة الطيرة: تعرضوا لإطلاق نار واصطدمت مركبتهم بحافلة

أسفرت جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة قرب مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل 3 شبان عرب، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 31 وسط تواصل الاحتجاجات ضد استفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة.

قتل 3 شبان عرب، في العشرينيات من أعمارهم، من الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار استهدفت مركبة قرب المدينة ليل الثلاثاء – الأربعاء؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 31 قتيلا مع استمرار الاحتجاجات في المجتمع العربي تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.

والقتلى هم: أصيل قاسم، وابنا العمومة هادي وجبران ناصر من سكان مدينة الطيرة.

وفي التفاصيل، فإن جناة أطلقوا النار على مركبة بداخلها 3 أشخاص، ما تسبب باصطدامها بحافلة في الشارع.

ووصلت طواقم طبية إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة المصابين الثلاثة الذين عانوا من إصابات بالغة الخطورة في أجسادهم.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "الشبان الثلاثة كانوا داخل المركبة وهم فاقدو الوعي وبلا نبض أو تنفس وعانوا من إصابات بأجسادهم، إذ أجرينا لهم الفحوص الطبية لكن إصاباتهم كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهم بالمكان".

وأفيد بأنه عثر على مركبة وقد اشتعلت بها النار في الطيرة، ويدور الاشتباه حول استخدامها من قبل الجناة في الجريمة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن الجريمة ارتكبت إثر "ثأر على خلفية نزاع متواصل"؛ وأعلنت اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة وإحالة ملف التحقيق للوحدة المركزية "يمار".

31 قتيلا منذ مطلع العام بينهم خمسة في 3 أيام و26 ضحية خلال يناير

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية بدأت بمظاهرة قطرية في سخنين، ثم تبعها وقفات وتظاهرات في بلدات أخرى ومظاهرة قطرية في تل أبيب، فيما من المقرر أن تنظم قافلة سيارات تنطلق من البلدات العربية إلى مدينة القدس يوم الأحد المقبل.

وتضاف هذه الجريمة الثلاثية إلى جريمتين أخريين ارتكبتا ببلدة عبلين وراح ضحيتهما رؤوف مريسات ومحمد قسوم منذ بداية شهر شباط/ فبراير، لترتفع حصيلة القتلى منذ مطلع العام إلى 31 مواطنا عربيا بعد مقتل 26 شخصا خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.