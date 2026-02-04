النقب: مصرع شابة بحادث طرق قرب اللقية

مصرع شابة بحادث سير، مساء الأربعاء، قرب رهط في النقب، إثر تصادم شاحنة مع سيارة خاصة على طريق 31، حيث أُعلنت وفاتها في المكان، بينما لم يُصب سائق الشاحنة، والشرطة تحقق بالملابسات كاملة.

لقيت شابة مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، بحادث طرق وقع قرب اللقية في النقب.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع وقوع الحادث، إنه تلقى بلاغا "في منطقة النقب يفيد بوقوع حادث سير، بين شاحنة وسيارة خاصة على الطريق السريع 31".

وأضاف: "أفاد مسعفو ’نجمة داود الحمراء’ بأنهم أقرّوا وفاة شابة تبلغ من العمر 21 عامًا، مصابة بجروح متعددة في مختلف أجهزة الجسم، ولا توجد عليها أي علامات حياة، لتُعلن وفاتها في مكان الحادث".

من موقع حادث الطرق الذي أسفر عن مصرع شابة قرب اللقية في النقب.



و"بالإضافة إلى ذلك، أجرت فرق نجمة داود الحمراء فحوصات طبية على سائق الشاحنة الذي لم يحتج إلى نقله إلى المستشفى".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "هذا حادث سير صعب، وعندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا سائقة السيارة الخاصة محاصرة داخلها، وفاقدة للوعي، وبدون نبض أو تنفُّس".

وتابع: "بعد عمليات الإنقاذ التي قام بها عناصر الإطفاء، أجرينا فحوصات طبية، لكن إصاباتها كانت قاتلة، واضطررنا لإقرار وفاتها في مكان الحادث".

وقالت الشرطة في بيان، إن "محقّقي حوادث المرور فتحوا في منطقة النقب، تحقيقًا في ملابسات حادث سير، وقع قبل قليل على الطريق السريع رقم 6، باتجاه بلدة اللقية، بين شاحنة وسيارة خاصة".

وأضافت أنه "نتيجة للحادث، أُعلن عن وفاة سائقة السيارة الخاصة، وهي في العشرينات من عمرها، بحسب مصادر طبية".

ولفتت الشرطة في بيانها، إلى أن عناصرها "تتواجد في موقع الحادث، ويواصل محققو حوادث المرور في منطقة النقب التحقيق في ملابساته".