قتيل ومصابون بكريات يام بتفجير مركبة ومصاب في كفر كنا بجريمة إطلاق نار

قُتل رجل وأُصيب شخصان بتفجير مركبة بعبوة ناسفة في كريات يام قرب حيفا، مساء الأربعاء، فيما أُصيب رجل بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في كفر كنا، وسط تصاعد الجرائم المرتكبة بالمجتمع العربي.

قُتل رجل وأُصيب شخصان آخران بكريات يام بمنطقة حيفا، إثر تفجير مركبة بعبوة ناسفة، بوقت متأخر من مساء الأربعاء، فيما أُصيب رجل بجراح خطيرة في كفر كنا، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في البلدة، مساء اليوم ذاته.

وقالت الشرطة في بيان، إن "انفجار سيارة في مدينة كريات يام، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة"، مشيرة إلى أن "المسعفين "أعلنوا، قبل قليل، عن وفاة شخص لم تُعرف هويته بعد".

من موقع تفجير المركبة بكريات يام في حيفا، حيث قُتل شخص وأُصيب آخران، فيما أُعلن أن أحد المصابين يبلغ من العمر 13 عاما.



للتفاصيل: https://t.co/64WLFifxdD pic.twitter.com/ceTDUOuiml — موقع عرب 48 (@arab48website) February 4, 2026

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "عند وصولنا إلى موقع الحدث، كانت هناك فوضى عارمة، ورأينا السيارة ينبعث منها الدخان، وثلاثة مصابين ملقين حولها".

وأضاف: "كان رجل في الأربعين من عمره فاقدًا للوعي، ويعاني من إصابات بالغة في عدة أعضاء من جسده، ونقلناه إلى وحدة العناية المكثّفة، وبدأنا على الفور عملية إجلاء طارئة إلى المستشفى، وكانت حالته حرجة، أثناء إجراء الإنعاش القلبيّ والرئويّ".

من موقع تفجير المركبة في كريات يام

وتابع الطاقم الطبي: "كان صبي في الثالثة عشرة من عمره واعيًا تمامًا، ولكنه يعاني من إصابات بالغة، فقمنا بتخديره، ووضعنا له جهاز تنفس اصطناعيّ".

كما ذكر الطاقم، أنه "كان هناك شاب آخر، في الثلاثين من عمره تقريبًا، وكان وعيا على الرغم من إصاباته الخطيرة، وقد نقلناهما بسرعة إلى المستشفى، وحالتهما خطيرة".

وفي كفر كنا، قال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنّه "تلقى بلاغا، عند الساعة 21:02 عن إصابة شخص جراء حدث عنف في كفر كنا".

وأضاف أن أفراده "يقدمون العلاج الطبي، لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا، وينقلونه إلى المركز الطبي الشمالي ("بوريا") في حالة خطيرة وغير مستقرة، نتيجة إصابات نافذة".

من موقع جريمة إطلاق النار في كفر كنا. pic.twitter.com/FAmhuPTnBp — موقع عرب 48 (@arab48website) February 4, 2026

وقُتل 3 شبان عرب، في العشرينات من أعمارهم، من الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي، بجريمة إطلاق نار استهدفت مركبة قرب المدينة ليل الثلاثاء – الأربعاء؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 31 قتيلا مع استمرار الاحتجاجات في المجتمع العربي تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية.