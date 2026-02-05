القدس: مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمخيم شعفاط بمدينة القدس عن مقتل شابين، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في ملابساتها من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

قتل شابان، في الثلاثينيات والأربعينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط بمدينة القدس؛ مساء الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين ليسا من سكان المخيم ويرجح أن الحديث يدور عن شابين من بلدة أخرى بالمنطقة.

ونقل الشابان إلى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الذي قدم عمليات الإنعاش لهما، إذ عانيا من إصابات حرجة اخترقت جسديهما.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "المصابين نقلا إلينا بعد إصابتهما بجروح حرجة في جسديهما، إذ كانا فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش والأدوية لهما".

وجرى نقل الشابين إلى مستشفى "هداسا" وهما بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.