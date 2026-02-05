غارات على لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله بعدة مناطق

تجددت الهجمات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية مساء الخميس، إذ أعلن الجيش مهاجمة أهداف لحزب الله في عدة مناطق في الجنوب والبقاع.

إحدى الغارات الإسرائيلية على لبنان، مساء اليوم

أغار الطيران الإسرائيلي مساء الخميس، على عدة مناطق في الجنوب والبقاع اللبناني، مع تجدد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، مهاجمة أهداف لحزب الله في عدة مناطق بالأراضي اللبنانية.

من الغارات الإسرائيلية على منطقة المحمودية في جنوب لبنان



التفاصيل: https://t.co/tu7fXzIJwc pic.twitter.com/o8NCRZRe1i — موقع عرب 48 (@arab48website) February 5, 2026

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتي المحمودية وبرغز في جنوب لبنان، ومرتفعات الهرمل في البقاع؛ بحسب ما أورد إعلام لبناني.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن إسرائيل "شنت غارات على المحمودية، قرب العيشية بمحاذاة الأطراف الشرقية الجنوبية لسهل الميدنة – كفررمان". كما أفادت بأن الاحتلال "شن غارة على الوازعية، قرب خلة خازم، في جبل الريحان".

كما رصدت تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء.

وتستمر خروقات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافاته لمناطق جنوب لبنان عبر الغارات الجوية والتوغلات البرية والتحليق المكثف للطائرات المسيرة، على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما يزيد التوتر ويهدد الاستقرار في المنطقة.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.