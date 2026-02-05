نتنياهو يتّهم رئيس الشاباك السابق بتزوير ملخّص اجتماع عُقد فجر السابع من أكتوبر

نتنياهو اتهم الرئيس السابق للشاباك بتزوير ملخص اجتماع فجر 7 تشرين الأول 2023، خلال مداولات بالكنيست، مدعياً إضافة فقرة لاحقاً لإخفاء الفشل الأمني.

اتّهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، بالتزوير بشأن اجتماع عُقد فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في اليوم الذي شنّت حركت حماس هجومها غير المسبوق، والذي انطوى على فشل إسرائيلي أمني واستخباراتي ذريع.

جاء ذلك خلال مداولات مغلقة، للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، عُقدت اليوم.

وحضر نتنياهو إلى المداولات، ومعه محضر اجتماع يعود لعام 2014، يُفيد بأنه طالب بتنفيذ عمليات اغتيال مُستهدفة في قطاع غزة، وأن رؤساء المنظومة الأمنية، أحبطوا ذلك.

كما ادعى أن بار قد زوّر ملخص الاجتماع الذي عُقد فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأن الأول أضاف فقرة لاحقة، تفيد بأنه أراد إطلاع رئيسالحكومة على آخر المستجدات.

ووفقًا لنتنياهو، فقد وصلت وثيقة الملخّص إلى السكرتير العسكري، عند الساعة 9:47 صباحًا، ولم تتضمن موضوع التحديث.

وقال عضو الكنيست، إليعازر شتيرن، من حزب "ييش عتيد": "غادرتُ النقاش بعد ساعاتٍ تحدث فيها نتنياهو عن الشؤون الجارية، لكنه سرعان ما انتقل للحديث عن قضايا لم تكن مدرجة على جدول الأعمال إطلاقا".

كما انتقد أعضاء الكنيست آخرون سلوك نتنياهو، مؤكدين أنه "من غير المعقول أن يأتي رئيس الحكومة ليُلقي خطابات مُعدّة مسبقًا بدلًا من الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة حول القضايا المُلحة حقًا".

كما صرّح نتنياهو خلال النقاش بأن "قانون التجنيد الإجباري سيُقرّ قريبًا جدًا".

وأشاد نتنياهو برئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعز بيسموت، مُثنيًا على "جهوده" في دفع القانون.

وأضاف نتنياهو أن القانون سيُقرّ بالتزامن مع قانون تمديد الخدمة العسكرية إلى 36 شهرًا.