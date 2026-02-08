36 قتيلا عربيا منذ بدء العام: مقتل شاب وإصابة امرأة بجريمة إطلاق نار في كفر قرع

جريمة قتل في كفر قرع ترفع عدد ضحايا العنف بالمجتمع العربي إلى 36 منذ بداية العام، بينهم تسعة هذا الشهر، رغم الاحتجاجات المتواصلة. المعطيات تعكس تفاقم الجريمة وفشل الشرطة الإسرائيلية في كبحها وحماية المواطنين العرب وأمنهم الشخصي.

قُتل شاب وأُصيب امرأة بجريمة إطلاق نار، ارتُكبت في كفر قرع، مساء اليوم الأحد، لتصل بذلك حصيلة القتلى بالمجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 36، في حصيلة صادمة، لا تزال تتصاعد، على الرغم من الحراك الشعبي المتواصل الذي يشهده المجتمع العربيّ، ضدّ الجريمة، وتواطؤ وتقاعس الشرطة والسلطات.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحيّة جريمة القتل في كفر قرع، هو الشاب عمر يحيى (كنهوش)، مشيرة إلى أنه قُتل بإطلاق نار أمام منزله.

ضحيّة جريمة القتل في كفر قرع، الشاب عمر يحيى

وقُتل شقيق ضحية الجريمة المُرتكبة، مساء الأحد، قبل نحو عام و3 شهور، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت حينها في المدينة.

من موقع جريمة القتل التي ارتُكبت في كفر قرع، والتي أسفرت عن مقتل شاب، وإصابة امرأة بجراح.



وذكر طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، أنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 18:52، يفيد بإصابة شخص، جّراء حدث عنف في كفر قرع".

وأضاف أنه "بعد إجراء عمليات الإنعاش القلبيّ والرئويّ، أعلن مسعفو ’نجمة داوود الحمراء’، وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بجروح نافذة"، اخترقت جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "تلقينا بلاغًا عن إصابة شخص جراء حدث عنف، وقد كان المصاب، وهو شاب في الـ25 من العمر، فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفُّس، ويعاني من جروح نافذة وشديدة في جسده".

وأضاف "بدأنا بإجراء عمليات إنعاش قلبي رئوي متقدمة، ولكن نظرًا لخطورة إصابته، اضطررنا للأسف إلى إقرار وفاته".

وقالت الشرطة في بيان، إنها "شرعت قبل قليل، بالتحقيق في إطلاق نار في كفر قرع، أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة بجراح متوسطة، وتم نقلها للمستشفى".

وأضافت أن "قوات كبيرة من تتواجد في المكان، حيث باشرت بنصب الحواجز، وإجراء عمليات تمشيط بحثًا عن المشتبه بهم، بمساعدة خبراء التشخيص الجنائي".

وقُتل منذ مطلع العام الجاري، 36 مواطنا عربيا، بينهم 9 منذ بداية الشهر الجاري، و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكان عام 2025 قد سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.