قوة إسرائيلية تختطف مسؤولا بـ"الجماعة الإسلامية" وغارة على مركبة في جنوب لبنان

توغلت قوة إسرائيلية إلى بلدة في جنوب لبنان واختطفت مسؤولا في "الجماعة الإسلامية" ورئيس بلدية سابق بجنوب لبنان، فيما استهدفت مركبة بغارة إسرائيلية ما أسفر عن وقوع إصابات ببلدة يانوح.

اختطفت قوة عسكرية إسرائيلية فجر الإثنين، مسؤولا في "الجماعة الإسلامية" بعد توغلها إلى بلدة الهبارية في جنوب لبنان، فيما أغار الطيران الإسرائيلي على مركبة في بلدة يانوح، وأعلن الاحتلال أنه هاجم عنصرا بحزب الله.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أنه "حوالي الرابعة فجرا، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية على الأقدام إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، وأقدمت على خطف المسؤول في ’الجماعة الإسلامية’ عطوي عطوي وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية".

المركبة المستهدفة بغارة إسرائيلية في بلدة يانوح جنوبي لبنان



المركبة المستهدفة بغارة إسرائيلية في بلدة يانوح جنوبي لبنان

وفي قضاء صور، أصيب عدد من الأشخاص جراء غارة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" وسط بلدة يانوح، وقد وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف وعملت على نقل الإصابات.

وشجبت "الجماعة الإسلامية" إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على التسلل تحت جناح الظلام منتصف ليل الأحد – الإثنين، إلى بلدة الهبارية قضاء حاصبيا، وخطف مسؤولها في منطقة حاصبيا ومرجعيون، من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب؛ بحسب ما جاء في بيان لها.

وحملت الجماعة قوات الاحتلال مسؤولة أي أذى يلحق به، كما أكدت أن هذا الفعل يضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية والاعتداء الهمجي على السيادة اللبنانية، وتساءلت "هل أتت هذه القرصنة ردا على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة تمسّكهم بالدولة".

وأشارت إلى أن "هذه القرصنة تأتي في سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم"، وطالبت الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية والعمل على إطلاق سراح عطوي وكل الأسرى، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية، كما طالبتها بالدفاع عن الأهالي والمدنيين الآمنين في قراهم وبلداتهم؛ وفقا لما جاء في بيانها.

ومن جانبها، استنكرت بلدية الهبارية عملية خطف رئيسها السابق عطوي من منزله، وقالت في بيان، إن "هذا العمل الإجرامي المدان والذي ينسب إلى العدو يشكل اعتداء صارخا على السيادة والأمن والاستقرار وانتهاكا فاضحا لحرمة المنزل وكرامة المواطنين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف".

وأكدت أن "مثل هذه الممارسات لن تنال من صمود أهلنا وتمسكهم بأرضهم"، ودعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة والعمل على متابعة هذا الاعتداء الخطير بما يضمن حماية المواطنين وصون كرامتهم؛ وشددت على الوقوف صفا واحدا إلى جانب عائلة المخطوف، والتضامن الكامل معهم. بحسب ما جاء في بيانها.

كما أصدرت بلدية كفرحمام بيانا جاء فيه "أقدمت قوة عسكرية (إسرائيلية) الليلة على خطف عطوي عطوي من منزله ومن بين أولاده في بلدة الهبارية. وإننا إذ نستنكر هذا الاعتداء السافر على المدنيين العزل فإننا نطالب الدولة وقوات اليونيفيل بالعمل الجاد والسريع لإعادة عطوي إلى أسرته. كما نطالب بتأمين الحماية الكاملة والضرورية لكل المواطنين في منطقة العرقوب وانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المناطق كافة وخصوصا الأماكن التي يمكن أن يتسلل منها العدو".