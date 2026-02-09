مصرع شابين من دير الأسد بحادث طرق في الجولان

لقي شابان مصرعيهما، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على الطريق السريع 869 في الجولان، في حادث هو جزء من سلسلة الحوادث المميتة التي شهدتها البلاد منذ بداية العام، والتي راح ضحيتها 44 شخصا، بينهم 17 مواطنا عربيا.

لقي شابان من دير الأسد، مصرعيهما، بحادث طرق وقع في الجولان، مساء الإثنين، بين سيارة ودرّاجة نارية.

وأفادت مصادر محليّة بأن ضحيّتا حادث الطرق، هما الشابان علي وسيم نعمة (22 عاما)، وجلال حسن صادق عمر (25 عاما).

وقال طاقم طبي وصل إلى موقع وقوع حادث الطرق، إنه "وقع على الطريق السريع 869"، في الجولان، مشيرا إلى وقوعه جرّاء اصطدام سيارة بدرّاجة نارية، كان يستقلّها شخصان.

وذكر أن مسعفيه "أجروا الإنعاش القلبيّ والرئويّ، مؤكدين وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد إصابته بجروح متعدّدة في أنحاء متفرّقة من جسده".

وأضاف أن "فرقا طبيّة إضافية، تنقل شابا إلى المركز الطبي الشمالي ("بوريا") وهو في حالة حرجة، مصابًا بجروح متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، بينما تُبذل جهود الإنعاش"، غير أن وفاته أُقرّت بعد وقت وجيز من ذلك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "كان مستقلّا الدراجة النارية ملقيين على جانب الطريق، فاقديْن للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، مصابيْن بجروح بالغة".

وأضاف: "قدمنا ​​لهما إسعافات طبيّة متقدّمة، تضمّنت محاولات إنعاش مطوّلة، ولكن للأسف اضطررنا لإقرار وفاة أحدهما"، وذلك قبيل إقرار وفاة ضحية الحادث الآخر.

وتابع: "قدمنا ​​العلاج الطبي للمصاب الآخر، ونقلناه إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما كنا نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ حياته".

ووصلت حصيلة الضحايا إثر حوادث الطرق في البلاد إلى 44 شخصا، منذ بدء العام، بينهم 17 مواطنا عربيا، بحسب ما أوردت السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

يُذكر أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق في العام الماضي، قد بلغا 459، بينهم 153 مواطنا عربيّا.