نتنياهو إلى وشنطن للقاء ترامب: سأعرض "مبادئ التفاوض" الإسرائيلية بشأن المحادثات مع إيران

توّجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، الذي ذكر الأول أنه سيبحث معه قضايا عدّة، وعلى رأسها المفاوضات مع إيران.

وقال نتنياهو في المطار، قبيل مغادرته إلى واشنطن في محاولة لمنع التوصل إلى اتفاق مع إيران، إنه سيناقش معه عددًا من القضايا، بما في ذلك "غزة والمنطقة، وفي مقدّمتها المفاوضات مع إيران".

وأضاف نتنياهو في مطار بن غوريون: "سأعرض على الرئيس (ترامب) وجهة نظرنا، بشأن المبادئ المهمة في التفاوض"، عادّا أن "هذه المبادئ مهمة ليس لإسرائيل فحسب، بل لكلّ من ينشد السلام والأمن في العالم".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أغادر الآن إلى الولايات المتحدة في رحلتي السابعة منذ إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، وهذه الأمور تعكس العلاقة الوثيقة والاستثنائية التي تربطنا برئيس الولايات المتحدة، والتي تربطني شخصيًا بالرئيس، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخنا"

