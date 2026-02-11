مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في الفريديس

قُتل شخص بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في الفريديس، مساء اليوم الأربعاء.

قُتل رجل في الأربعين من عمره، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في الفريديس، مساء اليوم الأربعاء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه "تلقّى بلاغا، عند الساعة 7:24 مساءً، بشأن إصابة رجل في الفريديس".

وذكر أن مسعفيه "قدموا العلاج الطبي وأجروا الإنعاش القلبي والرئوي لرجل يبلغ من العمر 40 عامًا"، مشيرا إلى أن ضحية الجريمة كان "مصابا بجروح نافذة"، اخترفت جسده.

غير أن وفاة المصاب أُقرّت بعيد ذلك، عقب فشل محاولات الإبقاء على حياته.

من جانبها، ذكرت الشرطة في بيان، أنها "فتحت حقيقًا قبل قليل في حادثة إطلاق نار استهدفت رجلًا في بلدة الفريديس، ووُصفت حالته بالحرجة جدًا، وتم نقله لتلقي العلاج".

وأضافت أن "قواتها تتواجد في المكان، حيث باشرت بنصب الحواجز وإجراء عمليات تمشيط بحثًا عن المشتبه بهم، بمساعدة خبراء التشخيص الجنائي".

كما أشارت إلى أن "الخلفية جنائية".

تفاصيل أوفى تباعا...