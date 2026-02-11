نتنياهو يجتمع بترامب في البيت الأبيض

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا مع الرئيس دونالد ترامب بواشنطن، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين بينهم ويتكوف وكوشنر وروبيو. وتركزت المحادثات على غزة والتطورات الإقليمية والمباحثات مع طهران، فيما تجنب إعلان موقفه من أي تفاهم محتمل.

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، حيث من المقرّر أن يبحثا مواضيع عدّة، على رأسها المفاوضات الأميركية - الإيرانية، وذلك في مسعى إسرائيليّ للتأثير على مسار التفاوض.

وبدأ نتنياهو، الذي وصل مساء الليلة الماضية إلى واشنطن، زيارته بلقاء المبعوثيْن الخاصّين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأطلع الاثنان رئيس الحكومة الإسرائيلية على آخر مستجدات الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت مع إيران في مسقط، يوم الجمعة الماضي.

ولدى وصوله، رفض نتنياهو الإجابة على سؤال صحافيين، بشأن ما إذا كان سيدعم أي اتفاق يبرمه الرئيس الأميركي مع طهران.

كما التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبيل اجتماعه بترامب، في لقاء وقّع خلاله على انضمامه لما يُسمّى بـ"مجلس السلام"، وذلك خلال لقائه وزيارجية الأميركيّ، ماركو روبيو، قبيل اجتماعه بالرئيس دونالد ترامب.

وقال مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، إن القدرات الصاروخية لبلاده خط أحمر، وليست مطروحة للتفاوض.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن في محاولة لمنع التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال نتنياهو في المطار، إنه سيناقش مع الرئيس الأميركي، عددًا من القضايا، بما في ذلك "غزة والمنطقة، وفي مقدّمتها المفاوضات مع إيران".

وأضاف نتنياهو في مطار بن غوريون: "سأعرض على الرئيس (ترامب) وجهة نظرنا، بشأن المبادئ المهمة في التفاوض"، عادّا أن "هذه المبادئ مهمة ليس لإسرائيل فحسب، بل لكلّ من ينشد السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم".

وكان الرئيس الأميركي، قد قال عشيّة اجتماعه بنتنياهو، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، "يريد صفقة جيدة" مع إيران، فيما كرر تهديداته بأن بلاده مستعدة للعمل عسكريا مثلما فعلت ذلك إلى جانب إسرائيل في حزيران/ يونيو 2025، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية التي بدأت بجولة عقدت في سلطنة عمان يوم الجمعة الماضي.

وأشار ترامب في الوقت نفسه، إلى أن "الإيرانيين يرغبون بشدة التوصل إلى اتفاق. إما أن نتوصل إلى اتفاق أو أننا سنقوم بشيء صعب للغاية كما فعلنا في المرة الماضية".

وذكر أن المفاوضات التي جرت يوم الجمعة، كانت "مختلفة تماما" عن المفاوضات قبل حرب الـ12 يوما، مشيرا إلى أن إيران تتبنى هذه المرة نهجا أكثر ليونة. وأضاف "في المرة السابقة لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك. لقد راهنوا رهانا واحدا أكثر من اللازم"، في إشارة إلى قراره مهاجمة المنشآت النووية في حزيران/ يونيو 2025.