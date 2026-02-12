ترامب يؤكّد استعداد واشنطن لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

أكد ترامب استعداد واشنطن لنشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط. البنتاغون يجهز الحاملة، فيما من المقرر أن تواصل واشنطن وطهران محادثاتهما، وذلك في ظلّ تهديدات متبادلة.

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن واشنطن تستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد ساعات من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة من خلاله إلى أن الولايات المتحدة تعتزم نشر حاملة طائرات ثانية بالشرق الأوسط في إطار التحضير لاحتمال شن هجوم على إيران.

وأعاد ترامب نشر التقرير عبر منصّته للتواصل الاجتماعيّ، مؤكّدا صحّته، وذلك ضمن سياسة الضغط الأقصى الذي يمارسه على طهران.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أمس الأربعاء، أن وزارة الحرب "بنتاغون" تلقت تعليمات لتحضير حاملة طائرات ثانية، تمهيدًا لنشرها في المنطقة ضمن التحضيرات العسكرية لاحتمال شن هجوم على إيران.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس إرسال حاملة الطائرات الثانية إلى الشرق الأوسط، للاستعداد لعملية عسكرية، إذا فشلت المفاوضات مع إيران، "لكن لم يصدر أمر رسمي بعد بذلك وقد يتغير الوضع".

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه في حال اتخاذ القرار، قد تنشر وزارة الحرب حاملة الطائرات "يو إس إس جورج. دبليو. بوش" من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى المنطقة في غضون أسبوعين تقريبًا.

والثلاثاء، قال الرئيس ترامب إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات مع إيران.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" تم نشرها في الشرق الأوسط "دعما للأمن والاستقرار الإقليميين".

والجمعة، وصف ترامب الجولة الأولى من مفاوضات بلاده غير المباشرة مع إيران في مسقط، بأنها "جيدة جدا"، مضيفا أن طهران أظهرت بقوة رغبتها في إبرام اتفاق جديد، وأن الطرفين يخططان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل.

وتؤكّد طهران أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل العسكري وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

